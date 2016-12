România, în top la operaţiile estetice

România se află pe locul 25 în topul ţărilor unde se fac cele mai multe operaţii estetice, însă pe locul 17 după numărul acestor intervenţii la mia de locuitori, depăşind Arabia Saudită, Marea Britanie şi Thailanda, potrivit unui studiu internaţional pe 2011, citat de The Economist. Cercetarea a fost coordonată de Societatea internaţională de medicină estetică (International Society of Aesthetic Plastic Surgeons - ISAPS), care şi-a contactat membrii şi a cerut sprijin societăţilor naţionale în domeniu pentru a obţine numărul de operaţii estetice făcute în fiecare ţară în 2011. În clasamentul alcătuit s-a făcut o diferenţiere între intervenţiile chirurgicale şi cele neinvazive (peeling, injecţii, epilare cu laser). În total în 2011, au fost efectuate peste 14,7 milioane de astfel de intervenţii de către medici, mai mult de jumătate nefiind dintre cele chirurgicale. Numai intervenţiile cu botox s-au ridicat la trei milioane. Topul include 25 de ţări, România fiind pe ultima poziţie, ca şi în 2010, atât în ceea ce priveşte numărul de medici specializaţi în chirurgie estetică - 200, cât şi numărul de operaţii făcute într-un an - 96.902. În România, cele mai frecvente intervenţii chirurgicale în 2011 au fost cele pentru mărirea sânilor (8.724), liposucţia (7.316), blefaroplastia (5.498), rinoplastia (3.346) şi lifting-ul mamar (3.082). Nu au lipsit nici operaţiile de mărire a feselor (286) şi remodelare vaginală (468). SUA conduc clasamentul ţărilor în care se fac cele mai multe operaţii estetice, numărul anual al intervenţiilor fiind de peste 3 milioane, fiind urmată de Brazilia (1,44 de milioane), China (1,05 milioane), Japonia (peste 952.000) şi Mexic (peste 794.000).