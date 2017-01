România, în topul mortalităţii infantile

România înregistrează un număr de până la trei ori mai mare de decese, în prima lună de viaţă, decât alte ţări europene, în rândul copiilor defavorizaţi şi al celor din rural numărul de decese infantile fiind cu mult mai mare decât media pe ţară, a informat, ieri, Organizaţia \"Salvaţi Copiii\". Potrivit statisticilor publicate la finalul anului 2008, citate de \"Salvaţi Copiii\", România are cea mai ridicată rată a mortalităţii infantile din UE (11 decese la 1.000 locuitori): 13‰ în rândul copiilor sub 1 an, comparativ cu 5,72‰ media în UE (Suedia 2,7‰, Italia 5,5 ‰), respectiv 15‰ în rândul copiilor sub 5 ani (versus Suedia - 3‰, Italia 4‰). În anul 2009, potrivit datelor furnizate organizaţiei de către Ministerul Sănătăţii, s-au înregistrat 2.250 de decese infantile (o rată a mortalităţii de 10,1‰). „Jumătate dintre decesele survenite la vârste sub un an se înregistrează în prima lună de viaţă (perioada postneonatală), ceea ce reprezintă o valoare de două - trei ori mai mare faţă de cea din alte ţări europene, iar în rândul copiilor defavorizaţi social şi al celor din mediul rural se înregistrează un număr semnificativ mai mare de decese infantile (în special la domiciliu) comparativ cu media pe ţară\", precizează sursa citată.

• FACTORI • Principalii factori care cresc riscul decesului la copiii de 0 - 5 ani sunt: mediul de provenienţă, fiind mai afectaţi copiii din mediul rural, din oraşe mici care nu sunt reşedinţă de judeţ sau din sate mărginaşe, unde infrastructura e proastă, drumurile inpracticabile iar uneori nu există medic de familie sau telefonie fixă sau mobilă, greutate mai mică la naştere a copilului din cauza malnutriţiei sau a stării precare de sănătate a mamei, precum şi anomalii congenitale, statutul marital nesigur al mamei sau nivelul redus de şcolarizare al acestora. De asemenea, s-a stabilit că cei decedaţi în primele 24 de ore de la internare sunt cu precădere fete şi provin cu precădere din familii rome, fiind cunoscut faptul că una dintre problemele importante cu care se confruntă etnia romă în România este mortalitatea infantilă mare. \"La etnia romă sunt întâlniţi de obicei toţi ceilalţi factori favorizanţi (sărăcie, nivel de educaţie scăzut etc.) făcând asfel ca vulnerabilitatea copilului cu vârstă până în cinci ani să fie foarte mare\", precizează ONG-ul. Sărăcia extremă şi mamele care cumulează mai mulţi factori de risc (educaţie scăzută, vârsta la prima sarcină mai scăzută decât media pe ţară, abilităţi parentale scăzute, slab sau deloc informate cu privire la necesităţile unui nou-născut sau la citirea semnelor de boală) constituie alţi factori de risc.

• CAUZE • În ceea ce priveşte cauzele care duc la decese în rândul copiilor, acestea pot fi directe (din cauza unei boli), prin accidente sau cauze intermediare (deficienţele sistemului sanitar, condiţiile de igienă şi hrană sănătoasă, nivelul de educaţie, în special al mamei, sarcina prematură şi lipsa de informare cu privire la mijloacele de contracepţie), dar şi cauze indirecte, precum sărăcia sau discriminarea. Referitor la decesele din cauza unei boli, la nivelul anului 2008 cele mai multe decese ale copilului până în cinci ani au fost cauzate de anomaliile congenitale şi afecţiuni apărute în perioada perinatală (1.451), deşi aceste boli pot fi detectate prin controale medicale în timpul sarcinii, unele din ele chiar în primul trimestru. Pe locul doi se află bolile aparatului respirator, infecţioase şi parazitare - boli care sunt considerate uşor tratabile în ţările dezvoltate (923 de cazuri). \"Salvaţi Copiii\" atrage atenţia că mare parte dintre decesele prin accidente ar fi putut fi prevenite printr-o mai bună educare a mamelor cu privire la creşterea şi îngrijirea copilului. \"La nivelul anului 2008, numărul deceselor din accidente ale copiilor până în cinci ani a fost de 284 - aproximativ 10% din numărul total de decese\", precizează \"Salvaţi Copiii\". În ceea ce priveşte prevenirea mortalităţii infantile si a copilului la vârsta primei copilării sistemul sanitar românesc prezintă câteva deficienţe specifice, potrivit organizaţiei neguvernamentale. Printre acestea se numără neînscrierea copilului pe listele medicului de familie, numărul redus de spitale, mai ales în rural, lipsa aparaturii medicale, costurile suplimentare necesare tratamentelor, care trebuie suportate de părinţi deşi sistemul de sănătate pentru copil este gratuit şi universal, serviciile de planificare familială care sunt puţine şi de multe ori neaccesibile sau discriminarea etnică în acordarea asistenţei medicale.

În anul 2008, decesele copiilor cu vârsta cuprinsă între 0-5 ani au fost cauzate de trei categorii de factori: boli parazitare şi ale sistemului respirator (aproximativ 30%), boli, malformaţii şi afecţiuni apărute în perioada perinatală (48%), accidente (aproximativ 10%).

Organizaţia \"Salvaţi Copiii\" lansează în România campania de combatere a mortalităţii infantile Every One, care se va desfăşura la nivel naţional, pe patru coordonate majore: creşterea nivelului de conştientizare în rândul femeilor însărcinate a importanţei controalelor medicale pre-natale şi post-natale precum şi a controalelor medicale periodice pentru nou-născut, educarea femeilor însărcinate şi a mamelor cu privire la creşterea, îngrijirea şi necesităţile nou-născutului şi a copilului cu vârstă până în cinci ani, informarea şi educarea principalilor actori sociali despre cum pot influenţa scăderea mortalităţii şi morbidităţii nou-născutului şi a copilului 0-5 ani şi dezvoltarea unor măsuri de intervenţie ale autorităţilor centrale şi locale pentru scăderea mortalităţii infantile.