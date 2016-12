România, în topul statelor cu cel mai mare deficit de angajaţi calificaţi

România se numără printre statele unde angajatorii întîmpină cele mai mari dificultăţi în ceea ce priveşte accesul la angajaţi calificaţi, potrivit unui studiu realizat de Manpower, care arată că 62% dintre companiile cu operaţiuni pe piaţa românească au probleme în acest sens. Studiul companiei de consultanţă în domeniul resurselor umane este fundamentat pe rezultatele unui sondaj derulat în primul trimestru al acestui an, la care au participat 39.000 de angajatori din 33 de ţări. Numărul total de respondenţi din România se plasează la 752, marja de eroare fiind de ±3,6%. Rezultatele studiului indică „o criză a forţei calificate de muncă” la nivel mondial, 30% dintre respondenţi semnalînd dificultăţi la ocuparea locurilor de muncă disponibile cu angajaţi calificaţi. România, Taiwan (62%), Peru (56%) Japonia (55%), Australia (49%), Costa Rica şi Polonia (48%) sînt statele cu cele mai mari probleme, la polul opus situîndu-se Irlanda (5%), Spania (8%), Marea Britanie (11%), China (15%) şi Cehia (17%). Cu toate acestea, rezultatele României s-au îmbunătăţit în acest an comparativ cu 2008, cînd 73% dintre angajatorii locali intervievaţi de Manpower acuzau accesul dificil la forţă de muncă de calitate. Potrivit rezultatelor studiului, angajatorii din România întîmpină cele mai mari dificultăţi în găsirea de meseriaşi şi muncitori calificaţi, ingineri, reprezentanţi de vînzări, manageri, contabili, personal calificat pentru industria hotelurilor şi restaurantelor, bucătari, şoferi, specialişti IT (în principal progamatori/dezvoltatori de software).