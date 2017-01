România, în topul ţărilor cu birocraţie stufoasă

România se află pe ultimele locuri alături de Ucraina, Uzbekistan şi Belarus, între 178 de ţări evaluate în raportul Băncii Mondiale (BM), \"Doing Business 2008\", din punctul de vedere al numărului de plăţi necesare pentru taxele şi impozitele datorate în timpul unui an, care însumează 96 de operaţiuni. România ocupă, totodată, ultimul loc printre cele 17 state din Europa de Est alături de care este analizată în raport şi locul 175 la nivel mondial. Experţii BM arată că numărul mare al plăţilor din timpul unui an se reflectă într-o diminuare a numărului de companii, precum şi a numărului de afaceri nou înfiinţate dintr-o ţară. Numărul de operaţiuni pentru plata taxelor şi impozitelor este unul dintre cele trei criterii luate în considerare la capitolul Plata taxelor din raportul \"Doing Business 2008\", alături de timpul alocat într-un an pentru plata taxelor şi ponderea acestora în profitul anual. Pe primul loc între cele 178 de ţări analizate, cu cel mai redus număr de plăţi pe an, însemnînd doar două operaţiuni, se află Suedia, iar dintre ţările din Europa de Est, cea mai eficientă administrare fiscală din această perspectivă este în Letonia, unde sînt necesare şapte operaţiuni.

În schimb, în funcţie de numărul de ore care trebuie alocate pentru plata taxelor, România se înscrie între primele cinci state est-europene, cu 202 ore anual (peste opt zile), pe prima poziţie fiind Estonia cu 81 de ore, iar pe ultimul loc Cehia cu 930 de ore. Emiratele Arabe Unite conduc clasamentul mondial, cu un număr total anual de numai 12 ore destinate plăţii taxelor. Al treilea criteriu ia în calcul procentul din profit reprezentat de taxe. Raportată la profit, rata taxelor variază în Europa de Est de la 31,6%, în Muntenegru, la 55,1%, în Ungaria. România se plasează pe locul 11 între cele 17 state din Europa de Est, cu 46,9%. Raportul \"Doing Business 2008\" a făcut această evaluare prin chestionarea contabililor din cele 178 de ţări şi înregistrarea numărului de taxe pe care trebuie să le plătească o companie, precum şi costurile administrative impuse de acestea. Raportul \"Doing Business 2008\", realizat de Banca Mondială şi IFC, este la a cincea ediţie şi studiază zece domenii: deschiderea unei afaceri, obţinerea autorizaţiilor şi avizelor, angajarea forţei de muncă, înregistrarea proprietăţii, obţinerea creditelor, plata taxelor, protejarea investitorilor, contractele şi închiderea unei afaceri. Totodată, România se situează pe locul 48 din 178 de state care oferă cele mai favorabile condiţii pentru dezvoltarea afacerilor, însă nu a mai fost inclusă în topul primelor zece ţări reformatoare. În ceea ce priveşte piaţa muncii, România a obţinut un indice de 66 de puncte din 100 de puncte, ceea ce o plasează printre statele cu unele dintre cele mai rigide reglementări. Cea mai bună poziţie ocupată de România a fost locul 13, la capitolul obţinerea de credite, la polul opus situîndu-se angajarea de salariaţi, locul 145.