România, în urna a doua valorică la tragerea la sorţi a preliminariilor CE de tineret

Echipa naţională de tineret a României a fost distribuită în urna a doua valorică a tragerii la sorţi a grupelor de calificare la Campionatul European de fotbal, ediţia 2009-2011, componenţa acestora urmînd a fi stabilită miercuri, la Aarhus (Danemarca). Federaţia Română de Fotbal (FRF) va fi reprezentată la evenimentul care va avea loc miercuri, de la ora 16.00, de directorul de Relaţii Internaţionale, Florin Prunea, şi selecţionerul echipei de tineret, Emil Săndoi. În total, vor fi 10 grupe, dintre care două cu şase echipe (Grupele 1 şi 2) şi opt cu cinci echipe (Grupele 3-10). După disputarea meciurilor din cadrul grupelor (sistem campionat, tur-retur), cîştigătoarele celor 10 grupe şi cele mai bune patru echipe care se vor clasa pe locul 2 (în total, 14 naţionale) vor juca meciuri de baraj, cele şapte cîştigătoare ale acestora urmînd să se alăture Danemarcei (ţara gazdă a turneului final, calificată direct) în faza finală, care va avea loc în luna iunie a anului 2011. În perspectiva tragerii la sorţi, cele 52 de federaţii naţionale care s-au înscris în preliminarii au fost împărţite în cinci urne, luîndu-se în calcul coeficienţii rezultaţi în urma participării reprezentativelor Under 21 în ultimele două campanii de calificare (2006-2007 şi 2007-2009) - Urna A: Spania, Anglia, Italia, Germania, Serbia, Franţa, Austria, Turcia, Israel şi Rusia; Urna B: Belarus, Cehia, Portugalia, Suedia, Finlanda, Ţara Galilor, Elveţia, Ucraina, ROMÂNIA şi Croaţia; Urna C: Olanda, Belgia, Scoţia, Ungaria, Grecia, Norvegia, Republica Moldova, Armenia, Bulgaria şi Irlanda de Nord; Urna D: Polonia, Letonia, Slovacia, Albania, Macedonia, Islanda, Slovenia, Republica Irlanda, Bosnia-Herţegovina şi Muntenegru; Urna E: Cipru, Georgia, Lituania, Kazahstan, Andorra, Insulele Feroe, Estonia, Malta, San Marino, Azerbaijan, Liechtenstein şi Luxemburg. Naţionalele Germaniei, Angliei, Spaniei, Ungariei, Italiei şi Cehiei vor fi repartizate în grupe de cinci şi nu vor juca în preliminariile C.E. în luna octombrie a anului 2009, în condiţiile în care sînt calificate la turneul final al Cupei Mondiale FIFA Under 20, ediţia 2009 (Egipt, 25 septembrie - 16 octombrie 2009). Datele jocurilor din cadrul preliminariilor, puse la dispoziţie de UEFA, sînt următoarele: 28/29 martie, 31 martie/1 aprilie, 6/7 iunie, 9/10 iunie, 5/6 septembrie, 8/9 septembrie, 10/11 octombrie, 13/14 octombrie, 14/15 noiembrie, 17/18 noiembrie (2009) şi 4/5 septembrie şi 7 septembrie (în 2010). În principiu, meciurile de baraj, tur-retur, ar urma să se joace în zilele de 9 şi 13 octombrie 2010, UEFA urmînd să decidă ulterior în acest sens. Imediat după încheierea tragerii la sorţi de miercuri, delegaţiile participante vor negocia ordinea jocurilor din grupele respective. În cazul în care nu se va ajunge la vreun acord, programul preliminariilor va fi stabilit, prin tragere la sorţi, de UEFA. Altfel, FRF a dezminţit că Emil Săndoi va pregăti o selecţionată a jucătorilor români fără angajament, care va efectua un stagiu de pregătire în Antalya (Turcia).