România încheie 2007 cu un deficit bugetar de 1,4% din PIB

România va înregistra, în acest an, un deficit al bugetului consolidat de 1,4% din Produsul Intern Brut (PIB), a declarat, ieri, ministrul Economiei şi Finanţelor, Varujan Vosganian. \"Prin controlul sever al cheltuielilor în noiembrie şi decembrie am reuşit să înlăturăm asimetriile care s-au înregistrat la finele anilor 2005 şi 2006. Practic, am înjumătăţit deficitul programat prin Legea bugetului la 2,8%. Din datele preliminare, ne vom situa în jurul a 1,4% din PIB\", a afirmat, ieri, Vosganian într-o conferinţă de presă.

El a arătat că una dintre priorităţile Ministerului Economiei şi Finanţelor în acest an a fost tocmai evitarea declanşării procedurii de deficit excesiv, întrucît exista un pericol dacă s-ar fi ajuns la nivelul programat prin Legea bugetului pe 2007. Preocuparea ministerului a avut în vedere şi coordonarea politicilor fisacale cu politica Băncii Naţionale a României, de ţintire a inflaţiei, a mai spus Vosganian.