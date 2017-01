România, inclusă în programul european pentru leucemia mieloidă cronică

România, unde incidenţa leucemiei este de unu la suta de mii de locuitori, iar 200 de noi cazuri se înregistrează anual, este inclusă în programul european, fiind pentru prima oară cînd există un consens în realizarea Registrului European al pacienţilor cu această maladie. Profesorul Rudiger Hehlmann, secretarul general al Asociaţiei Internaţionale de Cercetări Comparate în Leucemie şi Boli Asociate, a declarat, la Conferinţa privind Tratamentul European pentru leucemia mieloidă cronică (EUTOS), organizată de Novartis Oncology-Barcelona, că instituirea Registrului Unic European urmăreşte idenitificarea şi monitorizarea pacienţilor, precum şi îmbunătăţirea tratamentului pe întregul continent. “Aveţi în România două laboratoare incluse în programul european, la Bucureşti şi Codlea, iar specialiştii sînt bine pregătiţi şi au răspuns imediat iniţiativei noastre. Scopul este educarea atît a medicilor, cît şi a pacienţilor cu privire la noile terapii, la incidenţa şi managementul bolii”, a precizat profesorul Hehlmann. El a subliniat faptul că România nu are suficiente resurse pentru tratament, costurile acestuia fiind foarte mari. Costul tratamentului unui pacient pe an se ridică la 30.000 de euro, pacienţii români beneficind de sprijin din partea Novartis Oncology. Hehlmann a precizat că, în România, incidenţa leucemiei este de unu la suta de mii de locuitori, anual întregistrîndu-se aproximativ 200 de noi cazuri. La rîndul său, Guido Guidi, directorul Novartis Oncolgy pentru Europa, a explicat că numărul pacienţilor cu această maladie nu este foarte mare, dar compania ţinteşte cunoaşterea tuturor aspectelor bolii pentru dezvoltarea unor terapii noi, cît mai eficiente. “Legat de rata lipsei de răspuns la tratament, în primul an s-a înregistrat o pondere de cinci la sută în rîndul pacienţilor. Acest procent s-a datorat, în parte, şi inconsecvenţei bolnavilor de a-şi lua tratamentul, mai ales la sfîrşit de săptămînă sau în vacanţă\", a spus acesta. Guido a subliniat că programul companiei urmăreşte pregătirea tinerilor hematologi în centre de excelenţă din Europa, precum cele din Italia şi Franţa. Directorul a recunoscut că tratamentele pentru această maladie sînt foarte scumpe, dar că, împreună cu autorităţile din fiecare ţară, sînt căutate cele mai bune modalităţi pentru accesul unui număr cît mai mare de pacienţi la tratament. Leucemia cronică mieloidă (CML) este o formă mai rară de cancer al celulelor sîngelui. În lume, CML are o incidenţă de 1-2 cazuri la 100.000 de oameni pe an. Maladia afectează, de obicei, persoanele de vîrstă mijlocie şi bătrînii, vîrsta medie la care se diagnostichează fiind între 55 şi 60 ani.