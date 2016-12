România îndeplineşte condiţiile Schengen!

La doar câteva zile după ce secretarul de stat francez Pierre Lellouche a declarat, într-un interviu acordat RFI, că Franţa are rezerve în privinţa aderării României la Spaţiul Schengen, el susţinând că problematica romilor ar trebui să reprezinte o condiţie pentru aderarea la Schengen, Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a precizat că statul român îndeplineşte toate condiţiile necesare aderării. „România îndeplineşte, pentru domeniile care au făcut până în prezent obiectul evaluărilor Grupului Scheval (Schengen Evaluation al UE) – cooperare poliţienească, protecţia datelor personale, vize, controlul frontierelor maritime, terestre -, cerinţele acquis-ului comunitar aplicabil“, a precizat MAE. Totodată, în comunicatul remis, MAE a menţionat că aspectul legat de îndeplinirea cerinţelor de către România a fost confirmat de toate misiunile de evaluare desfăşurate până în prezent şi că problematica integrării sociale a unor cetăţeni ai Uniunii Europene nu are nicio legătură şi nu intră sub incidenţa acquis-ului Schengen.