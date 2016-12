România, într-un nou scandal UE – acum cu furaje?

N-a trecut bine scandalul cărnii de cal, că piaţa este ameninţată cu un altul. De data aceasta este vorba despre hrana destinată animalelor. Autoritatea Naţională Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) a primit, ieri, două notificări prin Sistemul Rapid de Alertă pentru Alimente şi Furaje European (SRAAF), din partea Punctului Naţional de Contact al Germaniei, referitoare la prezenţa de aflatoxine (cei mai periculoşi contaminanţi biologici) în porumbul destinat utilizării în hrana animalelor, informează ANSVSA, într-un comunicat. O notificare se referă la prezenţa de aflatoxine în porumb (pentru furaje) din Serbia, via România. În conformitate cu legislaţia în vigoare şi procedurile de funcţionare ale SRAFF, a fost notificată structura judeţeană implicată, care a demarat aplicarea măsurilor legale, şi anume identificarea operatorului, identificarea lotului şi a listei de distribuţie etc. Cea de-a doua este pentru aflatoxine în porumb (pentru furaje) din Serbia, via România şi via Olanda. În acest caz, până în prezent, Punctul Naţional de Contact al Germaniei pentru SRAFF menţionează doar faptul că porumbul a fost încărcat în Portul Constanţa şi că s-au prelevat probe. Din analiza acestor probe a rezultat că nivelul de aflatoxină se încadrează în limitele admise. „Datele transmise până la acest moment, prin SRAFF, privind stabilirea trasabilităţii sunt insuficiente (nu se menţionează numele operatorului din România). România aşteaptă informaţii suplimentare prin SRAFF, pentru stabilirea trasabilităţii produsului respectiv, astfel încât să poată fi identificat operatorul din România, pentru a aplica măsurile legale”, se arată în comunicatul ANSVSA. Potrivit Euronews, aflatoxina este una dintre cele mai puternice substanţe cancerigene din natură. Ea este produsă de o specie de ciuperci care creşte pe fân şi cereale, şi poate ajunge în laptele animalelor care mănâncă nutreţ contaminat.