România investeşte de 15 ori mai puţin decît Grecia în promovarea turismului

Preşedintele Organizaţiei de Turism a Greciei, Ioannis Kofinis, s-a întîlnit, la finele săptămînii trecute, cu ministrul român al Turismului, Elena Udrea, pentru a discuta o serie de proiecte din domeniul turismului de litoral. “În condiţiile în care se încearcă găsirea unor soluţii care să contracareze efectele crizei economice, considerăm important să avem acest schimb de experienţă cu reprezentantul unei ţări care este o foarte cunoscută destinaţie de turism, care are multe în comun cu România. Este extrem de important să împărtăşim din experienţa Greciei în ceea ce priveşte legislaţia din domeniul turismului şi să învăţăm modalitatea de promovare a unei destinaţii turistice şi a unor produse turistice, în condiţiile în care, în Grecia, turismul aduce aproape 20% din Produsul Intern Brut şi în condiţiile în care, în acest an, Grecia şi-a dublat bugetul pentru acţiunile de promovare, ajungînd la 150 de milioane de euro, faţă de numai zece milioane cît are România”, a explicat ministrul Turismului. Totodată, Udrea a anunţat că a discutat cu partea elenă despre posibilitatea de a avea, în staţiunea Mamaia, proiecte comune, iar unul dintre acestea ar putea fi o linie de croazieră între Constanţa şi insulele greceşti. „Am discutat despre posibilitatea de a avea un parteneriat regional al ţărilor cu legătură la Marea Neagră şi despre posibilitatea de a promova produse turistice comune în contextul în care există o preocupare a UE faţă de ţările care au legătură cu Marea Neagră pentru promovarea, în comun, a unor astfel de produse turistice. O variantă este crearea unui produs tip croazieră care să lege Constanţa de insulele greceşti, urmînd ca în vizitele ulterioare reciproce să concretizăm toate aceste discuţii pe care deja le-am avut aici”, a declarat Elena Udrea. Ea a precizat că proiectul s-ar putea pune în mişcare pînă la sfîrşitul acestei veri, adăugînd că în turism lucrurile se mişcă repede, iar ţara noastră nu mai are timp de pierdut. La rîndul său, Ioannis Kofinis, a declarat că Grecia are o convingere de neclintit că în domeniul turismului există o bază de colaborare între Grecia şi România şi a punctat importanţa înfiinţării colaborării în domeniul turismului. De asemenea, preşedintele Organizaţiei de Turism a Greciei s-a mai întîlnit la finele săptămînii trecute cu o delegaţie a Asociaţiei Naţionale a Agenţiilor de Turism (ANAT), formată din preşedintele Corina Martin şi secretarul general, Carmen Botez. Preşedintele ANAT, Corina Martin, a susţinut, în cadrul întîlnirii, că parteneriatul turistic între Grecia şi România poate să se dezvolte şi mai mult, deşi Grecia reprezintă oricum una dintre destinaţiile de top ale românilor. Liderul ANAT a propus cofinanţarea, de către Organizaţia de Turism a Greciei, a materialelor promoţionale realizate de touroperatorii români, care vînd destinaţia Grecia şi a sugerat organizarea mai multor infotripuri în Grecia cu touroperatori români, pentru o mai bună cunoaştere a realităţilor turistice din această ţară.