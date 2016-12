România, învinsă de Cehia, în meciul de debut

Turneul final al Campionatului European de fotbal rezervat juniorilor sub 19 ani, programat în România, la Mogoşoaia, Chiajna, Berceni şi Buftea, a debutat sub semnul furtunii care s-a abătut miercuri seară asupra Bucureştiului şi împrejurimilor. De altfel, trăsnetele şi fulgerele l-au „speriat” aşa de tare pe arbitrul meciului Spania - Belgia încât acesta a oprit jocul de la Mogoşoaia! Se disputaseră doar 16 minute, iar spaniolii conduceau cu 1-0. Partida s-a rejucat aseară, de la ora 19.00.

La Chiajna, România a început bine meciul cu Cehia, a condus cu 1-0 graţie reuşitei lui Stanciu din min. 30, însă oaspeţii s-au dovedit superiori şi au câştigat cu 3-1, după golurile marcate de Prikryl (44), Jelecek (61-pen) şi Hadascok (85). Au evoluat pentru tricolori: Brănescu - Peteleu (Fl. Ilie 6, Gugu 78), Remeş, Avrămia, Murgoci - Benzar - Cârstocea (Walleth 67), Stanciu - Serediuc, Roman, Năstăsie. „Am pornit cam greu şi am fost destabilizaţi pe partea dreaptă din cauza ieşirii lui Peteleu. Compartimentul de mijloc a fost sub ceea ce ne-am aşteptat. Avem jucători cu experienţă la nivelul Ligii a II-a, dar ei nu au asigurat superioritatea la mijloc şi nici nu au ajutat atacul. Cu toţii suntem dezamăgiţi şi îmi pare rău că am cedat jocul din mână pe greşelile noastre şi din cauza presiunii adversarului”, a declarat selecţionerul naţionalei României, Lucian Burchel. Dintre cei trei jucători de la Viitorul Constanţa convocaţi pentru turneul final, Romario Benzar şi Alin Cârstocea au fost titulari, iar Cristian Gavra a rămas pe banca de rezerve.

Alte rezultate de miercuri: Serbia - Turcia 2-0 şi Grecia - Irlanda 1-2. În etapa a doua, sâmbătă, de la ora 21.00, România va întâlni Grecia, la Berceni.