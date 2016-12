România, invitată oficială în South Stream

Gazprom a invitat oficial România în proiectul gazoductului South Stream şi a propus autorităţilor române să colaboreze cu Romgaz Mediaş în domeniul explorării şi dezvoltării de zăcăminte de gaze în afara ţării, inclusiv în Federaţia Rusă, a declarat, vineri, ministrul Economiei, Adriean Videanu. \"Vicepreşedintele Gazprom, Alexandr Medvedev, mi-a înmânat invitaţia să participăm la South Stream, pe care au dat-o şi Transgaz. Vom analiza cu interes această iniţiativă. România va analiza cu interes orice iniţiativă care contribuie la securitatea sa energetică şi a UE. Suntem preocupaţi de iniţiativele care pot avea un impact pozitiv în plan regional. Am pus la dispoziţia Gazprom toate datele solicitate, astfel încât partea rusă să-şi poată finaliza studiile\", a declarat, vineri, ministrul Economiei, Adriean Videanu. Gazoductul South Stream este dezvoltat de Gazprom împreună cu compania italiană Eni şi este considerat un concurent al Nabucco, susţinut de UE ca alternativă la livrările de gaze ruseşti. \"Legat de South Stream, partea rusă a manifestat disponibilitatea de a discuta, ştiind că Nabucco este prioritatea noastră. Ne-au asigurat că South Stream nu este sub nicio formă concurent al Nabucco, ci complementar. În luna martie, va veni o delegaţie de tehnicieni ai Gazprom la Bucureşti, să definitivăm discuţiile. Asta creează premisele unei colaborări de lungă durată\", a explicat ministrul. Mai mult, Gazprom este interesat să colaboreze cu Romgaz în zona explorării de zăcăminte de gaze în afara ţării, inclusiv în Rusia. \"Unul dintre subiectele discutate a fost colaborarea Gazprom cu Romgaz în explorarea de zăcăminte de gaze în afara graniţelor României, răspunsul fiind pozitiv\", a spus ministrul Economiei. De asemenea, delegaţia Gazprom, care a avut marţi, la Bucureşti o întâlnire cu Videanu, a abordat şi problemele privind importul direct de gaze ruseşti. \"La solicitarea de a importa direct gaze din Rusia, au fost disponibili să începem negocierile, după ce expiră acordurile cu Imex Oil şi WIEE, în 2012, să avem o relaţie directă, atât ca preţ, cât şi ca volume\", a adăugat sursa citată. Un alt subiect al discuţiilor a fost colaborarea celor două companii în construcţia de depozite subterane de îmnagazinare a gazelor în România, cu o potenţială capacitate totală de 2-6 miliarde metri cubi. \"De exemplu, depozitul de la Mărgineni ar putea avea între 200 milioane şi două miliarde metri cubi. Avem 9-10 zăcăminte pe care le evaluăm, iar până la începutul lunii martie sper să avem toate datele care să facă obiectul unei decizii în vederea demarării colabării între Romgaz şi Gazprom. Cumulat, depozitele pe care am putea să le construim au o capacitate între 2-6 miliarde metri cubi\", a afirmat Videanu.