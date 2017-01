România îşi va reveni din criză la sfîrşitul anului viitor, cu un an mai tîrziu decît Statele Unite ale Americii şi celelalte state dezvoltate din Europa, întrucît efectele crizei au apărut la un an diferenţă, potrivit estimărilor Coface România. „În general, crizele în istorie au durat cam doi ani. Dacă în SUA a început criza în trimestrul patru din 2007, în ultimul trimestru al acestui an ies din criză. În România, criza a debutat în septembrie-octombrie 2008 şi, ca urmare, va ieşi din criză în trimestrul patru 2010”, a declarat, ieri, într-o conferinţă de presă, directorul general al Coface pentru România, Bulgaria şi Slovacia, Cristian Ionescu. El a arătat că situaţia în România se va restabili cînd încrederea investitorilor străini va reveni şi se vor relua proiectele imobiliare. Ionescu apreciază că diponibilizările în companii vor continua, ducînd la creşterea şomajului, care va determina, la rîndul său, o majorare a ratei de default la bănci şi la furnizorii de utilităţi, precum şi o scădere a consumului. „Şomajul va continua să crească încă şase luni după încetarea crizei, iar angajările nu se vor relua imediat, ci atunci cînd creşterea va deveni sustenabilă şi va exista încrederea că s-a terminat criza”, a spus directorul Coface. Totodată, el apreciază că, pînă cînd băncile nu vor putea accesa finanţări ieftine din străinătate şi nu vor înregistra o tendinţă de scădere a ratei de default, creditarea nu îşi va reveni. „Părerea mea este că nu am atins încă punctul de jos al crizei şi cred că primul trimestru al anului viitor va fi unul greu pentru toată lumea”, a mai spus Ionescu.

Ratingul României ar putea reveni la „A4”

Coface va menţine ratingul de ţară pentru România la categoria „B”, probabil, pînă în ultimul trimestru al anului viitor sau primul trimestru din 2011, cînd situaţia companiilor româneşti şi-ar putea reveni. „B nu reprezintă ratingul României. Ea este o ţară de A4, însă din cauza vulnerabilităţii companiilor şi incidenţelor de plată a primit rating B. Cînd situaţia îşi va reveni, ratingul României se va întoarce la A4”, a mai declarat Cristian Ionescu. El a arătat că acest lucru s-ar putea întîmpla în ultimul trimestru al anului viitor sau în primul trimestru din 2011. Coface a redus, în aprilie, ratingul României, de la „A4 minus” la „B”, în contextul în care grupul a scăzut calificativele sau a acordat perspective negative pentru 47 de state, întrucît criza creditării s-a accentuat în toate domeniile. Înfiinţată în anul 1946, Coface Franţa este o agenţie de rating care desfăşoară şi activităţi de asigurare a creditelor de export, inclusiv pentru Guvernul Franţei. De asemenea, instituţia desfăşoară activităţi de colectare şi securitizare a creanţelor. În România, Coface şi-a început activitatea în 1996 şi desfăşoară operaţiuni pe trei segmente, respectiv, asigurări de credite comerciale, recuperări de creanţe şi rapoarte de credit.