România îşi vinde gazele sub preţul de achiziţie

Directorul general al E.ON România, Frank Hajdinjak, a declarat, ieri, că grupul energetic îşi va reduce investiţiile anunţate pentru acest an în funcţie de decizia reglementatorului în energie, iar volumul gazelor naturale înmagazinate de companie în România va scădea cu până la 60%. \"Cred că în momenul de faţă ne vindem gazele naturale sub costurile cu care le-am achiziţionat. Într-o asemenea situaţie, nicio companie nu poate rezista pe termen lung. Resursele financiare ale României sunt la limita inferioară. Piaţa este într-o situaţie foarte neplăcută. Şi asta alungă investitorii. Va trebui să ne reducem volumul investiţiilor. Contractorii vor avea de suferit, pentru că vor avea mai puţin de lucru. De asemenea, va trebui să ne reducem rezerva de înmagazinare a gazelor pentru iarna următoare\", a pecizat Frank Hajdinjak. Volumul gazelor înmagazinate în acest an de companie va scădea astfel de la 560 milioane metri cubi la 230 milioane mc gaze naturale. CEO-ul E.ON România a mai spus că această decizie are legătură şi cu politica Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) din ultima perioadă. \"Investiţiile vor fi recalculate în funcţie de decizia ANRE privind preţul energiei şi al gazelor naturale\", a mai spus el.