România, la Bursa internaţională de turism de la Milano

De 33 de ani, România este o prezenţă importantă la Bursa internaţională de turism de la Milano, în acest an participând alături de alte 100 de ţări, informează responsabilul Biroului român de turism de la Roma, Ioana Ciutrea. Bursa internaţională de turism de la Milano, care se va desfăşura în perioada 14 -17 februarie, se confirmă a fi cea mai importantă manifestare de pe piaţa italiană a turismului, iniţiativă care se adresează nu numai operatorilor şi profesioniştilor din acest sector, dar şi publicului iubitor de călătorii. La ediţia din acest an participă peste 100 de ţări, printre care şi România, \"care este prezentă la această manifestare de 33 de ani şi care îşi promovează principalele produse turistice, inclusiv turismul cultural, cel ecumenic, cel activ, turismul verde şi cel rural, adică principalele nişe turistice căutate de italieni în ţara noastră\", afirmă responsabilul Biroului român de turism de la Roma, care îşi are sediul în centrul capitalei Italiei, în Piaţa Republicii (Piazza Repubblica). Pachetele oferite de cei 14 operatori şi expozanţi prezenţi la standul României din cadrul manifestării de la Milano \"vor cuprinde destinaţii precum Transilvania şi Bucovina, dar şi destinaţii mai puţin cunoscute pe piaţa italiană, precum Delta Dunării sau Maramureş\", anunţă Ioana Ciutrea. Italienii, \"din diferite motive de conjunctură\", continuă să prefere Transilvania, \"care în fiecare an înregistrează prezenţe din ce în ce mai importante de turişti italieni\", în timp ce Bucovina \"este destinaţia cea mai atrăgătoare pentru nişa reprezentată de turiştii italieni cu vârste de peste 50 de ani\", potrivit doamnei Ciutrea. România a participat la Bursa internaţională de turism de la Milano încă de la prima sa ediţie, în anul 1980, deci \"anul acesta este vorba despre cea de a 33-a prezenţă a ţării noastre, cu un stand propriu\", observă responsabilul Biroului român de turism de la Roma. De asemenea, pe data de 15 februarie, vineri, la Milano, în cadrul acestei importante manifestări, standul României a organizat o prezentare dedicată turismului cultural şi turismului în natură, \"o iniţiativă care are scopul de a atrage un număr mai mare de turişti italieni în România, mai ales în Transilvania, în Bucovina şi la Bucureşti, dar şi, de exemplu, la mina de sare de la Turda sau la gheţarul de la Scărişoara, destinaţii mai puţin cunoscute\", semnalează doamna Ciutrea. România, în următorii doi ani, va deţine preşedinţia Asociaţiei delegaţilor oficiali ai birourilor străine de turism din Italia, \"ceea ce presupune o mai mare vizibilitate în rândul principalilor actori din sectorul turismului, adică operatori, mass media, dar şi autorităţi şi asociaţii de sector, şi posibilitatea de a deschide noi colaborări şi parteneriate organizate pe piaţa turismului, între Italia şi România\", conchide responsabilul Biroului român de turism din capitala Italiei.