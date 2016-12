România, la comanda Forumului de Cooperare Poliţienească

În perioada 11 - 14 noiembrie, la Constanţa se desfăşoară cea de-a XIV-a Întâlnire Anuală a Şefilor Poliţiilor de Frontieră / Gărzilor de Coastă din ţările riverane Mării Negre, respectiv Bulgaria, Georgia, Federaţia Rusă, Turcia, Ucraina şi România. În urma discuţiilor, s-a stabilit ca Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră Române să preia, pentru a treia oară, preşedinţia Forumului de Cooperare Poliţienească la Marea Neagră. În cadrul acestei reuniuni se vor prezenta rezultatele înregistrate în cadrul Grupurilor de Lucru, constituite în cursul anului 2013, între experţii naţionali ai statelor riverane Mării Negre, se va analiza activitatea din zonele de competenţă şi se vor propune noi metode de cooperare în vederea combaterii eficiente a infracţionalităţii transfrontaliere din zona Mării Negre. „Am preluat conducerea într-un moment important, pentru că discutăm de primele cazuri de migranţi care au apărut la Marea Neagră. Migraţie care, indiferent de mare, fie că este vorba de Marea Neagră sau Mediterană, se transformă pentru noi într-o acţiune de salvare. Ei sunt aduşi de călăuze până aproape de coastă, unde îi lasă să plutească în derivă, în diferite ambarcaţiuni, iar noi avem obligaţia să îi salvăm. Cei mai mulţi sunt sirieni şi vin prin Turcia, ţară care are frontiera deschisă“, a declarat şeful Poliţiei de Frontieră Române, chestorul Ioan Buda.

ASALTAŢI DE MIGRANŢI Migraţia este o problemă care dă batăi de cap şi poliţiştilor de frontieră bulgari. „Migraţia este un fenomen care a căpătat valori semnificative la nivelul UE. În ultimul an, frontiera bulgară a fost pusă la grea încercare de migranţi. Am făcut eforturi să ţinem sub control acest fenomen şi vreau să mulţumesc pentru ajutor Agenţiei FRONTEX şi colegilor români“, a declarat directorul Poliţiei de Frontieră Bulgare, cms. şef Zaharin Penov. Acordul de cooperare între guvernele statelor participante la Cooperarea Economică a Mării Negre în domeniul combaterii criminalităţii, în conformitate cu scopurile şi principiile Cartei Organizaţiei Naţiunilor Unite, are ca principal obiectiv dezvoltarea securităţii şi stabilităţii în cadrul cooperării dintre statele riverane Mării Negre.