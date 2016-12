România, la conducerea Consiliului Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor

România a preluat din nou, după 32 de ani, preşedinţia Consiliului Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor (UIT), preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM), Cătălin Marinescu, fiind desemnat în această funcţie, a anunţat, ieri, într-un comunicat de presă, arbitrul telecom. Preşedintele ANCOM va conduce, astfel, lucrările din acest an ale Consiliului UIT care se desfăşoară în perioada 11-21 iunie la Geneva. Consiliul UIT se reuneşte în fiecare an pentru a asigura guvernarea şi funcţionarea eficientă a Uniunii şi a adopta măsurile necesare pentru implementarea prevederilor Constituţiei, Convenţiei, Regulamentelor Administrative şi a deciziilor Conferinţelor Plenipotenţiarilor UIT. Totodată, Consiliul are rolul de a realiza politicile generale în sectorul telecomunicaţiilor şi de a pregăti raportul privind politica şi strategia UIT pentru următoarea conferinţă a plenipotenţiarilor. Conform ANCOM, din Consiliu fac parte maximum 25% din numărul total de ţări membre ale Uniunii, asigurându-se reprezentativitatea celor cinci regiuni ale lumii. Între cele 46 de state membre ale Consiliului, România, aflată la cel de-al cincilea mandat consecutiv, reprezintă Regiunea C (Europa de Est şi Asia de Nord), alături de Bulgaria, Cehia, Polonia şi Federaţia Rusă. În ediţia din 2013 a sesiunii de la Geneva se vor aborda teme generale, precum politici şi strategii la nivelul UIT, evenimente organizate pe parcursul următorilor ani, dezbaterea unor rapoarte ale grupurilor de lucru şi probleme administrative şi manageriale, dar şi proiectul de buget al Uniunii pentru perioada 2014-2015. România a mai deţinut preşedinţia Consiliului UIT în anul 1981.