România, la mâna FMI

Ministrului Finanţelor Publice, Sebastian Vlădescu, a declarat că discuţiile cu FMI nu vizează majorări de taxe şi impozite, nici în acest an, nici în 2011. Întrebat dacă se referă doar la 2010 sau şi la anul viitor, Vlădescu a afirmat că „programul este ca nici anul viitor să nu crească taxele”. El a mai spus că România are nevoie de acordul cu FMI şi că scrisoarea de intenţie este în lucru. Vlădescu a adăugat că România are nevoie de banii de la FMI, pentru a putea finanţa deficitul din bugetul Statului. „Fără banii de la FMI va fi imposibil să finanţăm deficitul bugetar”, a spus ministrul. O misiune comună a FMI ş a Comisiei Europene se află, în perioada 26 iulie - 4 august, la Bucureşti pentru cea de-a cincea revizuire a acordului stand-by, care va evalua modul în care România a îndeplinit criteriile de performanţă stabilite pentru finele lunii iunie. În urma încheierii acestei revizuiri, Consiliul Director al FMI ar trebui să supună aprobării, în luna septembrie, eliberarea celei de-a şasea tranşe din împrumut, în valoare de peste 900 milioane de euro.