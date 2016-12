România, la o victorie de calificarea la CM de fotbal pe plajă!

Plecată în Spania cu gîndul la o comportare cît mai onorabilă, dar şi cu speranţa nemărturisită de a produce o surpriză, echipa naţională de fotbal pe plajă a României a devenit revelaţia turneului de la Castellon, de calificare la Campionatul Mondial. Cu toate că participă doar pentru al doilea an la calificările pentru CM, reprezentativa noastră a reuşit o nesperată calificare în sferturi, după victoria de ieri împotriva Poloniei! A fost un meci nerecomandat cardiacilor, în care tricolorii s-au jucat cu ocaziile şi au ratat cît pentru trei meciuri! Aşa s-a întîmplat în prima repriză, cînd “Rajinho” Cărăuleanu a trimis în bară, Bugălă a ratat din faţa porţii, iar polonezii au înscris de două ori în min. 10, la interval de 20 de secunde, prin şuturile de la distanţă ale lui Rolnik şi Saganowski. Şi repriza a doua a fost controlată de români, Bugălă a trimis şi el în bară, apoi polonezul Kuchciak a fost eliminat pentru un henţ pe linia porţii. Marian Posteucă a redus din handicap (min. 19), din penalty, însă ai noştri n-au reuşit să profite de cele două minute de superioritate numerică. 2-1 după două reprize. România a controlat total ostilităţile în ultimele 12 minute, reuşind să întoarcă rezultatul graţie golurilor înscrise de Cărăuleanu (min. 32) şi Marian Măciucă (min. 35). Emoţiile au revenit în rîndul numeroşilor suporteri pe care naţionala i-a avut la Castellon cu 50 de secunde înainte de final, cînd Saganowski a profitat de o neînţelegere între... fraţii Posteucă şi a egalat: 3-3. Pentru a se stabili învingătoarea, meciul a fost prelungit cu trei minute, iar Măciucă a înscris golul calificării chiar în prima secundă a prelungirilor, direct din lovitură de la centru! Rezultat final: 4-3 pentru România, care obţine o calificare istorică în sferturile de finală. Să mai spunem că Răvoiu s-a accidentat grav în min. 3, cînd a fost lovit cu piciorul în cap de un adversar şi a fost la un pas de comoţie cerebrală. Ameţit de lovitură, jucătorul lui CSO Ovidiu nu a mai putut continua partida! Rana de la obraz i-a fost cusută după meci cu cinci copci, jucătorul fiind incert pentru restul turneului. Au evoluat pentru România: Rizan - Ionel şi Marian Posteucă, Ionuţ Florea, Răvoiu, Măciucă, Cărăuleanu, Croitoru şi Bugălă.

Astăzi, de la ora 16.15, în sferturi: România - Portugalia

În următoarea fază a competiţiei, România va întîlni Portugalia, astăzi, de la ora 16.15. „Este o performanţă datorată forţei noastre de grup, dar şi pentru că antrenorul a avut pentru prima oară un lot complet, mai puţin Gabi Dobre (n.r. - acesta n-a mai ajuns în Spania, fiind reţinut la echipa sa de club, CIP Deva). Cred că pînă acum am făcut o figură frumoasă, iar în continuare o să luptăm pentru calificare şi o să ne batem cu Portugalia pentru a produce surpriza”, a declarat Ionel Posteucă. Indiferent de rezultat, tricolorii vor rămîne în lupta pentru calificarea la turneul final, programat în Dubai, acolo unde vor ajunge semifinalistele plus învingătoarea din play-off-ul la care vor participa învinsele din sferturi. Semifinalele (inclusiv cele din play-off) au loc sîmbătă, iar finalele, plus meciul pentru locul 5, se dispută duminică. Din păcate, antrenorul principal Stelică Dămăşaru nu-şi va putea conduce echipa de pe bancă la meciul de azi, fiind nevoit să se întoarcă în ţară pentru că... sîmbătă e socru mare! Echipa va fi îndrumată de secundul Costin Caraman şi de căpitanul... accidentat al echipei, Viorel Farcaş. „Este o calificare istorică, pentru care băieţii s-au antrenat din greu şi s-au mobilizat. Sper să facem un meci la fel de bun şi cu Portugalia, o forţă în fotbalul pe plajă”, a spus Farcaş. Alte rezultate din optimi: Azerbaidjan - Anglia 3-1; România - Polonia 4-3, după prelungiri; Elveţia - Turcia 7-2; Italia - Belgia 6-5; Rusia - Olanda 3-0; Portugalia - Estonia 9-0; Franţa - Ucraina 4-3; Spania - Israel 6-2.

Programul sferturilor de finală, care se vor disputa azi - ora 16.15: România - Portugalia; ora 17.30: Rusia - Franţa; ora 18.45: Italia - Elveţia; ora 20.00: Spania - Azerbaidjan.