România, la Târgul Internațional de Carte de la Londra

România va participa la cea de-a 46-a ediție a Târgului Internațional de Carte de la Londra 2017, desfășurată în perioada 14-16 martie, la Centrul Expozițional Olympia. Standul românesc și programul de evenimente aferent sunt concepute, organizate și finanțate de Institutul Cultural Român prin intermediul Centrului Național al Cărții și al ICR Londra și realizate cu sprijinul Ambasadei României la Londra, al Librăriei Waterstones Piccadilly, al Asociației Editorilor din România, al editurii New York Review of Books, al Teatrului Evreiesc de Stat, TVR Iași, precum și al Muzeului Literaturii Române.

Potrivit unui comunicat al ICR Londra, transmis joi presei, prezența românească la London Book Fair 2017 își propune, ca și în anii precedenți, să creeze un context de manifestare pentru profesioniștii cărții din România și partenerii acestora, standul românesc fiind nu doar zonă de expunere pentru cele 30 edituri din țară, cu o selecție de peste 500 de titluri din noile apariții editoriale românești, ci și un spațiu de întâlnire și negociere pentru reprezentanții acestora. "Participarea României la actuala ediție, sub titlul „Eternity Ceaselessly Before Us” / „Eternitatea, nesfârșită, în fața noastră”, este dedicată memoriei poetului și filosofului B. Fundoianu / Benjamin Fondane, unul dintre cei mai influenți gânditori români ai perioadei interbelice, readus în conștiința literară globală prin intermediul a două volume publicate recent de celebra editură americană New York Review of Books - prima colecție de poeme în traducere englezească - „Cinepoems and Others“, precum și volumul de eseuri „Existential Monday“. Programul românesc se vrea un ecou al președinției României a Alianței Internaționale pentru Memoria Holocaustului (IHRA), încheiată cu succes la începutul lunii martie", se precizează în comunicat.

Cele trei zile de lansări de carte, dialoguri publice și evenimente conexe îi au ca protagoniști pe scriitorii Gabriela Adameșteanu, Alexandru Vakulovski și Carmen-Francesca Banciu, profesorii Mircea Martin, Ramona Fotiade și Claudiu Turcuș, autorul și editorul Peter Forbes, traducătoarea și profesoara Jozefina Komporaly, jurnalistul și criticul Nicholas Lezard, traducătorii Andrew Rubens și Alistair Ian Blyth, precum și actrița Maia Morgenstern. Acestora li se alătură tânărul grafician Mihai Șovăială.

Potrivit ICR Londra, evenimentele ce alcătuiesc programul românesc vor fi organizate și la sediul ICR Londra, dar și la binecunoscuta Librărie Waterstones Piccadilly, unde literatura română va fi prezentă prin intermediul celor mai recente apariții editoriale în traducere în limba engleză: „The Encounter“ de Gabriela Adameșteanu (Dalkey Archive Press, 2016), antologia „The Review of Contemporary Fiction. Moldovan Literature Issue“ (Dalkey Archive Press, 2016), „Berlin is My Paris“ de Carmen-Francesca Banciu (Palm Art Press, 2016), „Norman Manea: Aesthetics as East Ethics“ de Claudiu Turcuș (Peter Lang, 2016).

Totodată, vor fi prezentate: volumul bilingv „Poezie și știință. O antologie de autori contemporani din România / Poetry and Science. An Anthology of Contemporary Authors from Romania“, editat de Grete Tartler și Peter Forbes (Ed. Vremea, 2016), antologia „Andras Visky's Barrack Dramaturgy: Memories of the Body“, editată de Jozefina Komporaly (Intellect Books, 2017), „Romania since the Second World War. A Political, Social and Economic History“ de Florin Abraham (Bloomsbury Publishing, 2016) și „I'm an Old Commie!“ de Dan Lungu (Dalkey Archive Press, 2017).

Târgul Internațional de Carte de la Londra / London Book Fair, unul dintre cele mai mari evenimente ale industriei mondiale de carte, la care România a devenit, de un deceniu, o prezență constantă, se deschide în data de 14 martie. Actuala ediție reunește peste 1.500 de expozanți din 57 de țări.