România, la un pas de remiză cu Norvegia

Ultima partidă pentru reprezentativa de handbal feminin a României în Grupa C a Campionatului Mondial din China a adus şi prima înfrângere pentru tricolore la acest turneu final. Din păcate, elevele lui Radu Voina s-au văzut din nou învinse de Norvegia, echipă în faţa căreia nu am mai simţit gustul victoriei în ultimii şase ani. Româncele au cedat în faţa campioanei olimpice şi europene, cu 24-25 (12-14), nordicele fiind mai mereu cu un pas înaintea echipei noastre. Adversarele au închis excelent colaborarea cu pivoţii (“armă” importantă de până acum a echipei tricolore!), iar pasele au ajuns de puţine ori la extreme. România a contat doar prin jocul interilor Cristina Neagu şi Carmen Amariei şi prin evoluţia extraordinară între buturi a Paulei Ungureanu. În aceste condiţii, Norvegia a plecat la pauză cu un avantaj de două goluri, 14-12, după ce a condus şi cu 14-9. Jucătoarele lui Thorir Heigersson au rămas în avantaj şi în debutul reprizei a doua, tricolorele devenind periculoase începând cu min. 48. România a egalat şi chiar a preluata conducerea un minut mai târziu, 20-19 (min. 49), însă avantajul nu a fost menţinut, iar finalul a fost unul încins. După ce am egalat din nou, în min. 59, 24-24, dar norvegiencele şi-au demonstrat eficacitatea pe contraatac şi au punctat decisiv pentru scorul final: România - Norvegia 24-25. „Am jucat bine. Nu se poate spune că nu a fost aşa, chiar dacă am pierdut, dar am întâlnit o echipă redutabilă, care ne-a citit foarte bine. La acest meci cred că am realizat cu toţii ce mult ne lipseşte Valentina Elisei Ardean”, a spus Cristian Gaţu, preşedintele Federaţiei Române de Handbal. Pentru România au punctat: Neagu 9 goluri, Amariei 6g, Lecuşanu 4g, Vărzaru 3g şi Maier 2g. După această înfrângere, România merge în grupele principale cu 2 puncte. Clasament Grupa principală II: 1. Spania 4p (golaveraj:+16), 2. Norvegia 4p (+7), 3. Coreea de Sud 2p (+7), 4. România 2p (+5), 5. Ungaria 0p (-12), 6. China 0p (-23). Adversarele tricolorelor vor fi Spania, Coreea de Sud şi China, ultima fiind şi adversara în faţa căreia vom debuta, sâmbătă, în această fază a competiţiei. În semifinale se vor califica echipele clasate pe primele două locuri în grupele principale.