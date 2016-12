România, la urne

2.456 DE CANDIDAŢI 18.248.414 de români cu drept de vot sunt aşteptaţi duminică la urne, între orele 7,00 şi 21,00, pentru a-şi alege reprezentanţii în forul legislativ al ţării pentru următorii patru ani. În afara celor peste 18 milioane de alegători, la alegerile parlamentare pot vota şi 441.769 de cetăţeni cu domiciliul stabil în străinătate care vor vota la secţiile special amenajate. Ca şi la precedentele alegeri parlamentare din 2008, la scrutinul din 9 decembrie pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului votul este uninominal, alegătorii având de ales un singur deputat şi un singur senator şi nu liste de partid. La alegerile de duminică se vor duela 2.456 de candidaţi, din care 36 sunt numai în Diaspora, pentru 452 de colegii uninominale, dintre care 315 colegii de deputat şi 137 de colegii de senator. Din cele 452 de locuri în Parlament, 40 sunt rezervate Bucureştiului şi şase au fost alocate pentru Diaspora. Pentru cele 137 de locuri în Senat sunt 759 de candidaţi, iar pentru cele 315 de fotolii de deputat se luptă 1.697 de candidaţi. De asemenea, autorităţile vor pune la dispoziţia alegătorilor 18.751 de secţii de votare, plus alte 306 care au fost organizate în străinătate. La nivelul judeţului Constanţa, autorităţile publice locale au pregătit 546 de secţii de votare, din care 208 sunt organizate numai în municipiul Constanţa. Pe de altă parte, potrivit purtătorului de cuvânt al Biroului Electoral de Circumscripţie al Judeţului Constanţa, Adrian Bolohan, pe listele electorale permanente sunt înscrişi 630.670 de constănţeni cu drept de vot, din care 273.132 sunt numai în municipiul Constanţa. De asemenea, pentru cele 14 mandate de parlamentari, 10 pentru Camera Deputaţilor şi patru pentru Senat, se vor „bate” 60 de candidaţi pentru postul de deputat şi 20 pentru senator. Totdată, printre cetăţenii care vor vota în judeţul Constanţa se numără şi şapte deţinuţi, încarceraţi la Penitenciarul Poarta Albă.

CINE ARE DREPTUL Pe 9 decembrie sunt aşteptaţi la urne cetăţenii români care au împlinit vârsta de 18 ani, până în ziua alegerilor inclusiv. Nu au dreptul de vot debilii sau alienaţii mintal, puşi sub interdicţie, şi nici persoanele condamnate la pierderea drepturilor electorale, prin hotărâre judecătorească definitivă. Fiecare alegător are dreptul la un singur vot pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi la un singur vot pentru Senat. Fiecare alegător îşi exprimă votul personal. Alegătorii votează numai la secţia de votare la care este arondată strada sau localitatea unde îşi au domiciliul, pe baza actului de identitate - cartea de identitate, cartea de identitate provizorie, buletinul de identitate, iar în cazul cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate pe baza paşaportului. Sunt prevăzute reglementări şi în cazul elevilor din şcolile militare, care vor putea vota şi având carnet de serviciu militar.