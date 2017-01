România, locul IV în UE la creşterea preţurilor producţiei industriale

România a înregistrat, în mai, o creştere a preţurilor producţiei industriale de 14,9% comparativ cu luna similară din 2007, a patra din UE, după Danemarca, Marea Britanie şi Lituania, şi un avans de 1,2% faţă de luna anterioară, potrivit datelor Eurostat. Cele mai mari creşteri anuale ale preţurilor industriale s-au înregistrat în Danemarca, 18,4%, Marea Britanie, 16,5%, Lituania, 15,1% şi România, 14,9%. La polul opus, creşteri mai scăzute de preţuri s-au remarcat în Cehia, 5,2% şi Suedia, 5,7%. La nivelul UE, preţurile producţiei industriale s-au mărit cu 8,9% comparativ cu mai 2007. Făcînd o comparaţie între datele Eurostat şi cele ale Institutului Naţional de Statistică rezultă că preţurile producţiei industriale din ţara noastră au fost raportate în creştere sporită cu 2% (şi 0,5%) de INS faţă de Eurostat. Mai exact, indicii au urcat cu 16,8% în mai 2008 faţă de mai 2007 şi cu aproape 1,7% faţă de luna precedentă din acest an, industria prelucrătoare înregistrînd cea mai mare creştere, de 19,6%. Preţurile au crescut semnificativ şi în industria extractivă, cu aproape 11% în mai 2008 faţă de mai 2007. În ce priveşte preţurile la energia electrică şi termică, gaze şi apă, s-au remarcat măriri de aproape 3% faţă de mai anul trecut şi de numai 0,1% faţă de aprilie acest an. Pe marile grupe industriale, în topul creşterilor din luna mai conduc produsele industriei energetice, cu 18,26%, urmate industria bunurilor de uz curent, cu 17,25% şi de cea a bunurilor intermediare, cu 16,94%. Comparativ cu luna aprilie din acest an, aprecierile sînt mai modeste, de circa 2%, 0,85%, respectiv 2,3%. Produsele din industria bunurilor de folosinţă îndelungată au marcat o creştere de 11,5%, iar cele din industria bunurilor de capital, de 10,5%, în mai curent, aprecierea faţă de aprilie fiind de aproape 1%, respectiv 0,82%.