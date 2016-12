România lui 2016: doctorii profesează sub teroarea procurorilor!

Sistemul sanitar românesc, și așa grav bolnav și cu un exod de neoprit, este supus mai mult ca oricând, în această perioadă, la o serie de „tratamente inumane“. Încet-încet, medicilor li se închide gura, încet-încet, cadrele medicale vor profesa la cheremul organelor de control, procurorilor. Doctorii și asistenții medicali au devenit inamicii numărul 1 ai pacienților, sub lumina dată de DNA! Cadrelor medicale a ajuns să le fie teamă să-și exercite profesia așa cum au învățat la școală în ani buni de pregătire, a ajuns să le fie teamă să își exprime punctul de vedere referitor la tot ce se întâmplă. Nu mai au curaj nici măcar să vorbească despre unele boli. Se întâmplă asta și la Constanța. În contextul scandalului iscat în procesul președintelui suspendat al CJC, Nicușor Constantinescu, ei nu mai vor să vorbească, pe motiv că numele lor va fi asociat cu starea de fapt din prezent.

PUMNUL ÎN GURA CARDIOLOGILOR

Cum este posibil să pui pumnul în gura unor medici cardiologi din Constanța (dr. Irinel Parepa - șeful Clinicii de Cardiologie a Spitalului Clinic Județean de Urgență (SCJU) Constanța și dr. Marius Țoringhibel), să te îndoiești de profesionalismul lor? Cei doi și-au asumat o decizie medicală în cazul unui pacient cu probleme cardiace evidente, dar și cu alte boli asociate. Cine poate nega în întreaga lume medicală că un pacient de 49 de ani, cu o tensiune arterială oscilantă, ajungând până la 250 cu 140 mmHg, este bine, poate să meargă liniștit în detenție, adică la Spitalul Penitenciar Poarta Albă? Acolo unde, potrivit reprezentanților spitalului, nu există monitoarele necesare unui bolnav cardiac, iar medicul cardiolog de acolo este la dispoziția pacienților doar o zi pe săptămână timp de 8 ore.

TRANSFER FĂRĂ PROBLEME ÎN CAZUL BORCEA

Nicușor Constantinescu nu este nici pe departe singura persoană în cazul căreia se consideră că Spitalul Penitenciar Poarta Albă nu dispune de dotările necesare pentru tratamentul adecvat. În mai multe rânduri Cristi Borcea, fostul acționar al lui Dinamo, încarcerat la Poarta Albă după condamnarea din "Dosarul Transferurilor", a fost transportat la SCJU Constanța după ce a acuzat diverse simptome ce ar fi putut indica probleme cardiace.

DE DRAGUL PACIENTULUI?

În acest caz procurorii au mizat pe faptul că pacientul Nicușor Constantinescu ar fi avut anumite influențe asupra doctorilor din Spitalul Clinic Județean Constanța și că aceștia, de dragul pacientului, au încălcat Jurământul lui Hipocrate; adică, respectivii doctori au completat niște documente medicale oficiale, sub parafa lor, fără ca nimic să fie real; au avut în față un bolnav închipuit, tratat cu medicamente „diluate“ (că tot este „la modă“ în Sănătatea lui 2016), iar aparatele cu care s-a tot măsurat valoarea tensiunii arteriale (TA) au fost, de asemenea, „mână-n mână“ cu pacientul și doctorii (!). Cu alte cuvinte, cei doi cardiologi care au tratat până acum mii de bolnavi, și din partea cărora nu au primit reclamații, și-au bătut joc de tot ce înseamnă medicină, iar profesia pentru care au învățat mai bine de 20 de ani a fost, de asemenea, mult „diluată“.

CMR STĂ ASCUNS!

CMR, în tot acest timp, stă ascuns, tace mâlc, fără să ia poziție în fața gravelor abuzuri care se produc la adresa medicilor. Nu este normal ca organizația profesională a medicilor să nu aibă nimic de spus în condițiile date! Întreaga mass-media a prezentat, detaliat, situația de la Constanța, timp în care CMR ar fi trebuit să se autosesizeze! Nu este normal ca organizația profesională să nu reacționeze într-o situație evidentă: un pacient de 49 de ani, cu o valoare a TA în prag de infarct sau accident vascular cerebral, așa cum spun unii cardiologi, însă sub protecția anonimatului pentru că le este frică să mai vorbească, să fie lăsat fără o supraveghere de specialitate, monitorizat!

CE S-AR FI ÎNTÂMPLAT DACĂ PACIENTUL AR FI FĂCUT UN INFARCT SAU UN ACCIDENT VASCULAR CEREBRAL?

Simplu: cei doi doctori erau puși la zid! Din nou, ei erau principalii vinovați! Au încălcat grav protocoalele terapeutice, au încălcat grav măsurile ce trebuiau luate în cazul unui pacient cu o tensiune oscilantă, extrem de periculoasă! Dar ce pretenții să avem de la reprezentanții medicilor din România din cadrul organizației profesionale, în condițiile în care alegerile lor s-au desfășurat în mod ilegal! Șefii CMR au încălcat cu bună știință Legea Sănătății din România! Ce pretenții să avem când acest lucru a fost demonstrat? În final, însă, în ciuda evidenţelor, s-au ales între ei și au ajuns, din nou, în acelaşi vârf. De ce ar lua apărarea colegilor care muncesc în condiții grele, pe lefuri de nimic, în condițiile în care ei și-au văzut sacii în căruță? Sunt acolo unde au vrut!

Între timp, însă, mulți doctori sunt călcați în picioare, procurorii nefăcând altceva decât să le submineze notorietatea, și aici ne referim la cei care au ghinionul să consulte anumiți pacienți! Iar Constanța este un exemplu elocvent în acest caz, cel puțin în ultima perioadă! Medicii au ajuns să vorbească în șoaptă sau deloc, au ajuns să se teamă de orice pacient care vrea, de plăcere, să le dea o cutie cu bomboane sau orice altă atenție!

Conducerea SCJU Constanța a luat act de controlul judiciar impus celor doi medici și asigură pacienții că acest fapt nu împiedică desfășurarea activității medicale în condiții legale.

Iată soluția care clarifica totul; nu trebuia să fie pusă „parafa“ de neîncredere pe cei doi doctori!!!

Am vorbit despre această stare de fapt și cu președintele Federației Sindicatelor Medicilor „Dr. Ioan Cantacuzino“, dr. Florin Chirculescu, totodată șeful secției de Chirurgie Toracică de la Spitalul Universitar de Urgență București (SUUB). „Orice fals în acte, fie că este politician, fie că este doctor sau orice altceva, trebuie pedepsit, sancționat conform legii. Nu avem ce să discutăm. Eu nu cunosc cazul medical al domnului Nicușor Constantinescu; am văzut tot ce se vehiculează în presă în ultima vreme și mărturisesc că este foarte dificil să am o încredere 100% în presă în ultima vreme. Am participat și am fost în miezul unor întâmplări în care am văzut că presa nu a fost întotdeauna foarte corectă; nu mă refer la rea intenție neapărat”, a declarat, pentru „Telegraf“, medicul-șef. El a completat că nu îl cunoaște pe Constantinescu, dar că lucrurile în acest caz ar fi putut să fie rezolvate cât se poate de simplu: ”Ar fi foarte bine dacă ar exista o comisie paralelă medicală, de contraexpertiză, dintr-un alt centru universitar cardiologic sau chiar din altă țară, care să stabilească dacă medicii respectivi și-au făcut sau nu datoria, dacă au făcut fals în acte publice”. ”Ce ne facem, însă, dacă Constantinescu chiar este bolnav? Eu am tratat și am operat în acest spital (SUUB – n.r.) inclusiv criminali care au fost aduși de la închisoare. Orice pacient are dreptul de a fi internat dacă se impune acest lucru. Cu atât mai mult cu cât există mari suspiciuni, și de o parte, și de alta. Dacă s-a întâmplat, într-adevăr, ca pacientul să aibă o TA mare (250 cu 140) este o urgență la care chiar nu mai ai ce să discuți. Este o urgență oriunde pe pământ, și în New York, Bangladesh, nu ai ce să discuți. Se consideră o urgență hipertensivă deja de la o valoare de 160; începi să îți faci probleme pentru pacient. Dacă, Doamne ferește, se întâmpla ceva cu Nicușor Constantinescu? Atunci, procurorii spuneau medicilor că a murit din cauza lor, că de ce nu l-au internat?”, spune medicul de la SUUB. El a ținut să sublinieze că medicii colegi de la Constanța trebuie să solicite constituirea unei asemenea comisii care poate limpezi lucrurile. ”Este singura soluție și nu cred că ar fi o mare problemă. Există medici în cadrul MAI care pot să constituie chiar ei o asemenea comisie. Fie el cel mai vinovat om de pe pământ, are dreptul, conform declarației Drepturilor Omului, la ajutor medical. Eu, ca medic, nu pot să mă pliez dorințelor unui procuror sau judecător când la mijloc este un pacient”, a completat dr. Chirculescu.

ȘI MEDICII SPUN: CMR AR FI TREBUIT SĂ IA ATITUDINE!

CMR, din nefericire, declară dr. Chirculescu, „plătește pentru niște greșeli pe care le-a făcut în timp și acum nu se simte în stare să aibă statura de autoritate pe care ar trebui să o aibă în orice fel de stat, astfel încât să ia poziții pertinente și responsabile în contextul anumitor probleme“. „Fără discuție ar fi trebuit să ia atitudine în cazul de față, fără să fie părtinitor, dar nici să pună în pericol viața unui individ, care acum se cheamă Nicușor Constantinescu. CMR din Alberta, Canada, de exemplu, este securitatea pacientului, pentru că ei privesc lucrurile astfel: corpul medicilor trebuie să fie reprezentant, astfel încât medicul, prin acțiunile lui, să fie în slujba pacientului, oricărui pacient”, a concluzionat dr. Chiruculescu.

AVALANȘĂ DE DOSARE ÎN SĂNĂTATE

Asistăm de ceva timp la o avalanșă de dosare în Sănătate. Numai pe 30 mai 2016, 77 de oncologi au fost puși sub urmărire penală pentru că au mers la un Congres în India, deplasarea fiind considerată o formă de mită. Nu a durat prea mult că alți 26 de medici sunt cercetați pentru luare de mită pentru că ar fi introdus în mod ilegal într-un studiu clinic în psihiatrie unii bolnavi. Și pentru că și Constanța a fost pe lista neagră în acest studiu, am stat de vorbă atunci cu șeful Secției Clinice de Psihiatrie de la Palazu Mare, dr. Diana Cîrjaliu. Ea a spus că astfel „s-a lezat încă o dată încrederea în medici”. ”Cea mai recentă temere a mea cred că frizează paranoicul; e că toată mizeria asta până la urmă este orchestrată de cineva, este cineva care vrea să distrugă țara asta. A devenit patologic tot ce se întâmplă în societatea românească: percheziții, arestări, DNA, SRI, e patologic! Am ajuns să regret telejurnalul ăla unic. Ne așteptăm ca din zi în zi să fim săltați”, a declarat, pentru „Telegraf“, dr. Cîrjaliu, imediat după scandal, și de la Psihiatrie Constanța polițiștii luând dosarele pacienților incluși în respectivul studiu. Un alt dosar în Sănătate a fost al renumitului doctor Şerban Brădişteanu, şeful Secţiei de chirurgie cardiovasculară a Spitalului Floreasca din Capitală. El a fost condamnat la un an de închisoare cu suspendare, în dosarul privind favorizarea lui Adrian Năstase, decizia din 2015 a instanţei supreme fiind definitivă; în total, de la începerea procesului, 3 judecători cerând condamnarea, iar 5 susținând că trebuie achitat. Și exemplele pot continua, din păcate, în Sănătate!

ROMÂNIA 2016: LE ESTE TEAMĂ SĂ VORBEASCĂ!!

Cei doi doctori constănțeni cardiologi puși sub control judiciar pentru că și-au asumat respectiva decizie în cazul pacientului Constantinescu, nefăcând altceva decât să își respecte meseria, din punctul lor de vedere, au refuzat să facă orice declarație în condițiile date, spunând că le este frică de ce li se poate întâmpla!