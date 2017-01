România, lumea a treia a infrastructurii rutiere

După ce, săptămâna trecută, Institutul Naţional de Statistică a relevat faptul că 47,2% din lungimea drumurilor modernizate şi 59,6% din drumurile cu îmbrăcăminţi uşoare din ţară au durata de serviciu depăşită, ieri, preşedintele Federaţiei Operatorilor de Transport (FORT), Augustin Hagiu, a declarat că drumurile europene din ţară nu respectă normele UE. “România este lumea a treia a infrastructurii rutiere, dar are cel mai mare număr de controlori de trafic rutier, ce menţin cel mai mare haos pe drumurile patriei. România îşi încalcă, an de an, angajamentele faţă de UE în privinţa menţinerii drumurilor europene la un nivel tehnic corespunzător în condiţii optime. Cel mai grav este faptul ca Ministerul Transporturilor şi Guvernul României au uitat complet de drumurile naţionale şi europene ce traversează România, limitându-se ca, în cazul unor infrastructuri ce trebuie reabilitate, să monteze indicatoare de restricţii, fără însă a demara şi lucrări de reparaţii”, a declarat Augustin Hagiu. El a adăugat că un exemplu este drumul european E574, ce face legătura între Moldova şi Transilvania, neputând fi, însă, utilizat de transporturile comerciale, din cauza podului de la Oituz. “Toate camioanele româneşti sau străine ce doresc să încarce sau să descarce în zona Bacău, Piatra Neamţ, Iaşi, Oneşti sunt obligate să facă ocoliri de sute de kilometri doar pentru că pe nimeni din Guvern sau din Parlament nu îl preocupă această problemă”, a spus preşedintele FORT.