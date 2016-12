România, membru al Mecanismului Unic de Supraveghere din Uniunea Bancară?

România ar putea să finalizeze toate pregătirile pentru a deveni, anul viitor, membru al Mecanismului Unic de Supraveghere (MUS), parte a Uniunii Bancare (UB), care va începe să funcţioneze de la 4 noiembrie 2014, după ce va transforma legislaţia bancară, a declarat, ieri, viceguvernatorul BNR, Bogdan Olteanu. Banca Naţională este responsabilă de procesul de aderare a României la MUS. "Paşii presupuşi nu sunt simpli, pe de o parte - evaluarea activelor băncilor, care este în curs de derulare, pe de altă parte - o reformă instituţională legislativă extrem de complexă, care presupune un transfer de suveranitate dinspre România înspre acea parte a UE care decide să fie parte a UB, o nouă zonă euro plus, dacă vreţi. Foarte onorant pentru România este că probabil, pentru început, zona euro plus va fi formată din zona euro şi România. E posibil ca ulterior să se alăture şi alte ţări din afara zonei euro, decocamdată suntem primii şi, încă, singurii care şi-au manifestat această intenţie de a adera la UB cât mai rapid", a afirmat Olteanu. El a arătat că trebuie transformată toată legislaţia la nivel naţional, respectiv legea bancară, cea a Fondului de Garantare, legislaţia referitoare la măsurile de intervenţie, de rezoluţie, de stabilizare, astfel încât prerogativele respective să poată reveni structurilor europene, în măsura în care legislaţia europeană o prevede. "Nu există experienţă în acest sens în nicio ţară europeană, nici la Banca Centrală Europeană, de aceea lucrăm împreună cu BCE, au existat o consultare instituţională şi una personală între domnul guvernator (al BNR, Mugur Isărescu - n.r.) şi domnul Draghi (şeful BCE, Mario Draghi - n.r.) prin care s-a stabilit ca, în loc de o comunicare formală între cele două instituţii, să lucrăm de la început împreună pentru a descoperi o cale, pe care sperăm să meargă şi alte ţări din afara zonei euro", a spus Olteanu. Viceguvernatorul BNR a explicat că e mai bine ca România să intre în sistemul UB înainte de aderarea la euro, care e un proces mai complex şi presupune o dezvoltare şi o recuperare de decalaje economice, întrucât accesul la informaţii şi la decizii e mai mare, precum şi cel la finanţări mai uşoare şi mai ieftine, probabil, iar riscul bancar se reduce. "MUS va începe să funcţioneze la 4 noiembrie, însă România ar putea deveni membru al acestuia în cursul anului viitor, pentru că reformele legislative necesare sunt destul de complexe, iar procedurile prealabile aderării stabilite de BCE necesită un interval de câteva luni de la momentul finalizării proiectelor legislative", a precizat Olteanu. În ceea ce priveşte aderarea la zona euro de la 1 ianuarie 2019, el spune că România arată o stabilitate "remarcabilă" la tabloul de board, cu cei zece indicatori, "cea mai mare stabilitate din afara zonei euro". "Acest lucru este o calitate, pentru că înseamnă că am ieşit din zona de instabilităţi. Provocarea României este, însă, recuperarea decalajelor, pentru că trebuie să creştem economic continuu pe un număr relevant de ani", a punctat Olteanu.