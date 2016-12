România, model de succes în Sănătate

10:58:06 / 15 Mai 2014

Aceiasi prostie ,dar cu alta palarie

Am fost zilele trecute cu baietelul cel mic la urgenta spitalului Constanta. Am asteptat mai bine de o ora ca sa intru la pediatrie. In schimb timp de mai bine de o ora intrau in fata mea toate neamurile celor din spital. Ba ca ii baga asistenta , ba ca suna nu stiu ce medic, ba ca a fost trimisa de nu stiu ce medic. Tin sa precizez ca nu eram de etnie roma , ca am mai vazut si cazuri cand fiind de etnie roma stai si astepti pe holuri de iti sar capacele. Spitalul are nevoie de o schimbare de mentalitate ,nu numai de aparatura. Asa ca domnilor mai lasati-o mai moale cu Constanta, model de succes in sanatate.