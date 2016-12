„România nu a dus niciodată lipsă de tineri talentaţi”

Prezent, spre sfârşitul lunii ianuarie, la Constanţa, în calitate de solist concertist, pe scena Teatrului Naţional de Operă şi Balet „Oleg Danovski”, reputatul pianist Mihai Ungureanu a găsit răgazul să ofere un scurt interviu cotidanului „Telegraf”. Discipol al maestrului Dan Grigore şi al Ioanei Minei, directorul Filarmonicii Oltenia din Craiova vorbeşte în acest interviu despre înclinaţiile tinerilor pentru muzică şi despre elevii săi „celebri”.

Reporter (R.): Aveţi o remarcabilă carieră de pianist, dar şi de pedagog. Cum sunt tinerii pe care îi pregătiţi în prezent?

Mihai Ungureanu (M. U.): De tineri talentaţi, România nu a dus niciodată lipsă. Personal, lucrez cu foarte puţini elevi, cu aceia de elită. Pot să mă „laud”, în câteva cuvinte, că am o fostă elevă foarte bună, care este în anul I la Viena (n. r. Universitatea de Muzică şi Arte), Adela Liculescu. Are 19 ani, va face o carieră foarte frumoasă, deoarece este foarte ambiţioasă şi extrem de bine pregătită. Are deja un repertoriu. A hotărât să plece din start din ţară, considerând că este mult mai bine să studieze la Viena. Mai am un student talentat la Cluj, pe Mihai Diaconescu, care promite, de asemenea.

R.: Ce sfaturi le daţi tinerilor care doresc să facă din muzică o carieră de succes?

M. U.: În primul rând, trebuie să dea dovadă de multă tenacitate. De asemenea, este important să nu se depărteze de marea muzică, în pofida faptului că nu mai reprezintă o atracţie financiară. Eu zic că este mai bine aşa. Este o vorbă: „Mulţi chemaţi, puţini aleşi”. În aceste vremuri, selecţia se face altfel. Tinerii sunt mai atraşi de profesiile care oferă satisfacţii financiare mai consistente şi mai rapide. Nu sunt de acuzat, acesta este mersul lumii contemporane. Înainte de 1989, în acea perioadă, lumea se refugia în artă, în cultură. Era un refugiu fantastic. M-aş bucura să retrăim acele vremuri, din acest punct de vedere, pentru că şi acum traversăm o perioadă de criză. De aceea tinerii încearcă să-şi găsească un drum facil în viaţă şi nu sunt de condamnat.

R.: Paralel cu activitatea de solist concertist în ţară, reprezentaţi cu succes România şi peste hotare, unde sunteţi invitat şi în juriile concursurilor de pian. Ce proiecte de acest gen aveţi în 2013?

M. U. : De Anul Nou, am fost în Germania, iar în luna mai, voi pleca în Italia, fiind invitat în juriul unui concurs de pian. De asemenea, am mai stabilit un recital în Spania.