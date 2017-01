„România nu a ieşit din recesiune”

Am ieşit sau nu am ieşit din recesiune? Este întrebarea lunii şi nu, nu puteţi suna un prieten. Dacă ar fi să ne luăm după declaraţiile Guvernului, România a trecut pe plus exact pe 1 aprilie, deşi datele care ar trebui să confirme creşterea economică din ultimul trimestru vor fi publicate abia pe 13 mai. Până atunci, ne putem folosi doar de datele intermediare ale Institutului Naţional de Statistică (INS), care anunţă creşteri în majoritatea sectoarelor - industrie, comerţ, servicii. Preşedintele Consiliului Fiscal, Ionuţ Dumitru, nu împărtăşeşte optimismul guvernamental şi spune că „România nu a ieşit încă din recesiune, iar tendinţa pozitivă din ultimul trimestru al anului trecut trebuie confirmată de datele ulterioare, nefiind sigur că revenirea economică a început. E greu de spus dacă acel plus de 0,1% reprezintă startul unui trend de recuperare. Cert este că economia s-a stabilizat”, a declarat Dumitru. Potrivit unui raport al Consiliului Fiscal, reluarea creşterii economice a fost întârziată de punerea în practică a unor măsuri decisive. „Diminuarea ritmului de scădere în 2010 a fost favorizată de revenirea producţiei industriale, care a atins un nivel apropiat de cel anterior crizei, pe fondul avansului exporturilor”, se arată în raport. Economia României a intrat în recesiune în trimestrul 3 din 2008, după o scădere cu 0,1%. De atunci PIB-ul a scăzut trimestrial, excepţie făcând trimestrul 3 din 2009 (plus 0,9%), 2 din 2010 (plus 0,2%) şi 4 din 2010 (0,1%).