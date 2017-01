România nu a scăpat definitiv de sancţiunea pentru deficit excesiv

Premierul Emil Boc a declarat, luni seara, la postul public de televiziune, că România nu a scăpat definitiv de riscul de a fi sancţionată de către Comisia Europeană (CE) pentru deficit excesiv în 2008, deoarece Executivul de la Bruxelles are oricînd posibilitatea să declanşeze această procedură. El a arătat că sancţiunea Comisiei poate fi evitată dacă ţara noastră prezintă o construcţie bugetară echilibrată pentru acest an. Comisia Europeană a iniţiat, miercurea trecută, procedura de deficit bugetar excesiv pentru şase state membre ale UE, după ce a luat în considerare şi circumstanţele excepţionale dictate de criza economică, dar cazul României nu a fost încă analizat de executivul blocului comunitar. Ministrul Finanţelor, Gheorghe Pogea, declara, la sfîrşitul lunii ianuarie, că România va putea “ieşi rapid” din procedura de deficit excesiv şi va evita penalizări din partea CE dacă îşi va respecta angajamentele, printre care un deficit bugetar de 2% din Produsul Intern Brut în acest an. La rîndul său, comisarul european pentru Multilingvism, Leonard Orban, a respins categoric la începutul lunii februrarie informaţiile despre declanşarea unei proceduri de deficit excesiv, adăugînd că, eventual, aceasta ar putea fi decisă cel mai devreme în aprilie, de către Consiliu, nu de către CE. Premierul Boc a declarat însă, pe 10 feburarie, că datele disponibile în prezent indică posibilitatea declanşării acestei proceduri. Un alt subiect abordat de premier luni seară a fost cel referitor la încrederea pe care românii ar trebui să o aibă în autorităţi. El a susţinut că statul are sub control situaţia ordinii şi siguranţei publice, iar cazurile în care poliţiştii, judecătorii şi procurorii nu sînt corecţi ori nu îşi fac datoria reprezintă doar probleme izolate: “Este adevărat că nu există păduri fără uscături. Şi în justiţie avem probleme cu unele persoane, dar nu înseamnă că mii de judecători şi procurori din România nu îşi fac datoria. Poate şi cu unii poliţişti avem probleme, nu sînt corecţi, asta înseamnă că sînt cazuri izolate, dar miile de poliţişti din România îşi fac datoria şi statul este stăpîn pe situaţie şi va ţine sub control această situaţie”. El a subliniat că “sistemul merge mai departe” şi “problemele minore de sistem” sînt izolate, iar corpul justiţiei şi cel al poliţiştilor nu trebuie blamate în întregime dacă apar unele probleme în cadrul funcţionării sistemului.