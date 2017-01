România nu are niciun caz de Ebola

România nu a avut şi nu are înregistrat niciun caz de infecţie cu virusul Ebola, însă, pentru creşterea gradului de vigilenţă, Ministerul Sănătăţii a transmis către Unităţile de Primiri Urgenţe şi Poliţia de Frontieră informări privind simptomatologia afecţiunii. "România nu a avut şi nu are înregistrate cazuri de infecţie cu virusul Ebola, dar situaţia existentă în Africa de Vest privind apariţia focarelor de infecţie cu virusul Ebola se află în atenţia şi monitorizarea autorităţilor din România încă din luna februarie 2014. Totodată, Ministerul Sănătăţii a transmis către Unităţile de Primiri Urgenţe informări privind simptomatologia afecţiunii pentru creşterea gradului de vigilenţă. De asemenea, s-au transmis informări şi către Poliţia de Frontieră", a precizat Ministerul Sănătăţii. Potrivit oficialilor din Ministerul Sănătăţii, România nu are linii aeriene directe cu Africa de Vest, astfel că pasagerii din această zonă ajung pe alte aeroporturi, unde călătorii sunt monitorizaţi.