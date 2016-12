România nu are sistem de adopţii

Hotelul Mamaia a găzduit, ieri, dezbaterea publică pe tema programului naţional „Adopţia - dialog deschis pentru o mai bună înţelegere”. Manifestarea, organizată de reprezentanţii Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Constanţa, în parteneriat cu Oficiul Român pentru Adopţii (ORA), are ca scop sprijinirea specialiştilor din cadrul DGASPC în vederea informării publicului cu privire la procedura de adopţie şi particularităţile acestui proces. „Dorim să prezentăm situaţia reală a adopţiilor. Am venit pentru a discuta cu reprezentanţii DGASPC pentru a vedea care sunt problemele cu care se confruntă în teritoriu şi a găsi soluţii pentru acestea, îmbunătăţind procesul de adopţie”, a declarat secretarul de stat din cadrul ORA, Bogdan Panait. El a precizat că, la nivel naţional, principala problemă cu care se confruntă adopţiile, este mentalitatea. Potrivit secretarului de stat, în prezent, în România, sunt 44.000 de copii în sistemul de protecţie, la sfârşitul anului 2009 fiind încuviinţată deschiderea procedurii de adopţie pentru doar 2.433 de copii. În ceea ce priveşte numărul persoanelor/familiilor cu atestat pentru adopţie, acesta era de 2.564. „Sunt părinţi care îşi lasă copilul în grija statului, nu îi mai interesează soarta acestuia, dar nici nu acceptă să fie dat spre adopţie. În cazurile familiilor cu o situaţie materială precară, sunt mai multe nuanţe care trebuie luate în considerare. Din păcate, există instituţii pentru copii, dar nu există nicio instituţie care să ajute familiile să-şi păstreze copii”, a mai spus Bogdan Panait. El a mai adăugat că, în acest moment, în România nu se poate vorbi de un sistem de adopţii, abia acum urmând să fie înfiinţate, la nivelul DGASPC-urilor, structuri speciale care să se ocupe de adopţii. La nivelul judeţului Constanţa, DGASPC are deja un birou secializat în adopţii. Potrivit directorului DGASPC, Petre Dinică, în perioada 1 ianuarie - 20 mai 2010, în judeţul Constanţa au fost depuse 45 de cereri pentru atestare ca familie/persoană aptă să adopte, 35 dintre acestea fiind soluţionate favorabil, 27 de familii au solicitat reevaluarea în vederea obţinerii unui nou atestat şi pentru 41 de copii s-a încuviinţat deschiderea procedurii de adopţie.