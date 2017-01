România nu poate asigura tranzitul gazului ucrainean spre Bulgaria

Preşedintele bulgar, Gheorghi Părvanov, i-a cerut omologului său român, într-o conversaţie telefonică, să asigure tranzitul gratuit al gazelor naturale ucrainene prin sistemul de distribuţie din România, dacă va fi nevoie, relatează agenţia Focus News. Potrivit preşedinţiei bulgare, Gheorghi Părvanov a discutat la telefon cu Traian Băsescu despre efectele crizei gazelor asupra economiilor celor două ţări. Referitor la decizia Ucrainei de a furniza Bulgariei gaze naturale din rezervele sale, preşedintele Părvanov a cerut Bucureştiului să asigure tranzitul gratuit al gazelor naturale prin sistemul de distribuţie din România, în cazul în care va fi nevoie. La rîndul său, preşedintele Băsescu şi-a luat angajamentul de a începe transportarea gazului ucrainean spre Bulgaria imediat ce acesta ajunge la staţia de la Isaccea. De asemenea, Băsescu a declarat că România este dispusă să furnizeze Bulgariei electricitate, dacă va fi nevoie. Cei doi preşedinţi au convenit asupra necesităţii de a începe construirea infrastructurii necesare pentru a conecta reţelele de distribuţie a gazelor din Bulgaria şi România, proiect care se va realiza cu asistenţă financiară din partea Uniunii Europene.

Însă, directorul general al Transgaz, Ioan Rusu, a declarat că România nu poate primi şi nu poate oferi ajutor constînd în gaze naturale, întrucît nu dispune de condiţiile tehnice necesare, adică de conducte de interconectare cu ţările vecine. „Nu putem nici să primim, nici să dăm ajutor, în privinţa asigurării cu gaze naturale, întrucît nu avem condiţiile tehnice necesare. Oricum, noi ne descurcăm cu ce avem”, a explicat Ioan Rusu. În ceea ce priveşte conductele de gaze de interconectare, cu ţările vecine, România derulează un singur astfel de proiect, cu Ungaria. Este vorba de conducta aflată în prezent în construcţie, între Szeged (din Ungaria) şi Arad. Conducta de gaze Arad - Szeged va fi finalizată pînă la 1 ianuarie 2010 şi va avea o capacitate de 4,4 miliarde metri cubi pe an, corespunzător unui debit mediu orar de 500 mii metri cubi/oră. Lungimea totală a conductei va fi de 109 km şi va avea un diametru de 700 mm. Pe teritoriul României, conducta de interconectare are o lungime de aproximativ 62 km între punctul de conectare Horia (lângă Arad) şi punctul de frontiera Csanadpalota (Nădlac) de la graniţa de stat dintre România şi Ungaria. SNTGN Transgaz SA Mediaş - România şi FGSZ Natural Gas Transmission Ltd. - Ungaria au semnat, la 1 iulie 2008, Acordul de dezvoltare şi construire a conductei de interconectare Szeged-Arad. GdF Suez, MOL Energiakereskedő Kft., E.ON Földgáz Trade Zrt., EconGas GmbH şi Global NRG Zrt. sunt cele cinci companii care au rezervat capacitate pe termen lung pe conducta de gaze Szeged-Arad, potrivit datelor afişate pe portalul Transgaz. Experţii pe energie din ţările din UE au propus vineri ca producţia de gaz din Norvegia, Olanda, Marea Britanie, România şi Polonia să fie adusă la capacitate maximă, pentru compensarea opririi livrărilor de gaz rusesc spre Europa, a anunţat vineri Comisia Europeană. Olanda spune, de exemplu, că îşi poate creşte producţia cu 10% pe durata a două săptămîni. Amintim că grupul de coordonare pentru gaz din cadrul UE s-a întrunit vineri la Bruxelles pentru a discuta despre situaţia apărută în urma sistării livrărilor de gaz. O altă măsură recomandată de grupul de coordonare este creşterea la capacitate maximă a cantităţii luate din stocuri, în cazul ţărilor cel mai grav afectate. O a treia măsură se referă la trecerea pe alţi combustibili. Pe de altă parte, Grecia dă asigurări că terminalul său de gaz natural lichefiat va fi capabil să facă faţă crizei, întrucît următorul transport a sosit duminică, ceea ce îi permite să acopere necesităţile pentru încă o săptămînă. Creşterea importurilor din alte surse şi alte rute din cadrul UE are deja loc în cazul industriei care are contracte pe termen scurt. Limitarea consumului în industrie a fost introdusă în Bulgaria şi Slovacia şi temporar, pentru marii consumatori, în Ungaria.