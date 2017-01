România nu recunoaşte independenţa Kosovo, declarată unilateral

Subiectul zilei de ieri pentru parlamentari l-a constituit statutul Provinciei Kosovo, declararea unilaterală a independenţei acesteia. Preşedinţii Camerei Deputaţilor şi Senatului, Bogdan Olteanu şi, respectiv, Nicolae Văcăroiu, au declarat că şedinţa reunită a Birourilor Permanente de la prînz a fost convocată ţinîndu-se cont de \"subiectul fierbinte al zilei\". Văcăroiu a anunţat că au existat două proiecte de declaraţie care trebuia discutate de Comisiile de politică externă ale Legislativului, însă trebuia adoptată o singură Declaraţie referitoare la Kosovo. Văcăroiu a precizat că la şedinţă s-a hotărît ca Parlamentul să dea \"o declaraţie fermă\" cu privire la declararea independenţei Provinciei Kosovo. În urma discuţiilor, Birourile permanente au aprobat un proiect de declaraţie a Parlamentului, care confirmă poziţia de nerecunoaştere a independenţei provinciei. Olteanu a precizat, la finalul Birourilor reunite ale celor două Camere, că, ţinîndu-se cont de faptul că în această şedinţă s-au discutat \"chestiuni de siguranţă naţională, stenograma întîlnirii va rămîne confidenţială\". A urmat apoi şedinţa Parlamentului pentru a dezbate şi aproba declaraţia referitoare la declararea independenţei provinciei Kosovo. În faţa Camerelor reunite, premierul Tăriceanu a declarat că România nu va recunoaşte independenţa Kosovo, pentru că nu sînt îndeplinite condiţiile pentru recunoaşterea noii entităţi. Tăriceanu a precizat că \"dosarul Kosovo are o natură particulară şi nu poate fi considerat un precedent\". În discursul său, premierul a arătat că \"nicio rătăcire politicianistă şi niciun motiv inventat peste noapte nu pot şi nu vor fi recunoscute ca generînd similitudini faţă de un precedent. Repet şi nu vom conteni să afirmăm cu energie acest lucru: acesta nu este şi nu va fi un precedent. Ca urmare, orice tentaţii de a face paralele sau trimiteri geografice către alte zone sînt fără valoare şi sînt rupte de realitatea şi identitatea Europei\". Faţă de proiectul iniţial, Declaraţia adoptată de Comisiile reunite de politică externă precizează că Parlamentul îşi reconfirmă sprijinul atît faţă de decizia Administraţiei prezidenţiale, cît şi a Guvernului, de a nu recunoaşte declararea unilaterală a independenţei provinciei Kosovo, considerînd că, în situaţia actuală, nu sînt îndeplinite condiţiile pentru recunoaşterea noii entităţi. Senatul şi Camera Deputaţilor solicită CSAT să precizeze cu promptitudine statutul prezenţei româneşti în provincia Kosovo, sub egidă internaţională, în situaţia nou creată. În plus, Parlamentul solicită să fie informat în legătură cu schimbarea statutului şi în eventualitatea trimiterii de noi trupe în Kosovo. În finalul Declaraţiei, Parlamentul îşi reafirmă angajamentul deplin în îndeplinirea oricăror politici şi acţiuni de politică externă menite să asigure stabilitatea şi securitatea regională, precum şi manifestarea României ca membru al UE, NATO şi ONU. Declaratia de nerecunoaştere a independenţei Kosovo a fost adoptată în plen, cu 357 de voturi pentru şi 27 contra. UDMR a votat împotrivă, stîrnind astfel nemulţumirea celorlalţi parlamentari.