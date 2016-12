România nu scoate mâinile din buzunar să ia banii UE

România a mai dovedit încă o dată că dacă are bani nu ştie cum să procedeze cu ei. Astfel că în perioada 2007-2010 ţara noastră a avut cel mai mic procent de absorbţie de fonduri europene alocate. Dacă Estonia şi Lituania au absorbit câte 34,7% şi respectiv 33,6% din bani, România nu a reuşit să atragă decât 12,7%. „Este de observat că ţările cele mai mici au reuşit să gestioneze cel mai bine problema absorbţiei. Pentru perioada 2007-2013, ţara noastră a primit 19,213 miliarde de euro. Până în iunie, anul acesta, România a reuşit să atragă doar 13,2% din banii pe care îi are la dispoziţie“, a declarat economistul şef al UniCredit Ţiriac Bank, Dan Bucsa. Dacă ar fi să ne luăm după proiectele depuse, valoarea acestora s-ar fi ridicat la 181,5% din banii pe care i-am primit, în schimb proiecte aprobate nu valorează decât 63,3%, iar finanţarea acordată ajunge la doar 55,1%. Dacă ar fi să ne comparăm cu polonezii, aceştia şi-au arătat încă o dată superioritatea în organizare şi implementare a proiectelor faţă de noi. Spre exemplu, Polonia are aproape 182.000 de proiecte corecte formal depuse, în timp ce Romania - doar 16.800. „Cred că explicaţia vine şi de la faptul că polonezii au de organizat un Campionat European de Fotbal şi probabil de asta s-au organizat atât de bine. Au trebuit să-şi refacă infrastructura, hotelurile şi alte obiective“, a mai declarat Bucsa. Aceste este de părere că oricum, României îi trebuie mult mai multe proiecte finanţabile cu bani europeni.