România, o țară sigură! Poate concura cu Grecia sau Bulgaria

România este o țară sigură și are potențial pentru a atrage mulți turiști, însă la nivel național nu există o strategie unitară de promovare a țării. Aceasta este concluzia care s-a putut trage în urma conferinței organizate de Federația Patronatelor din Turismul Românesc (FPTR) și Asociația Națională a Agențiilor de Turism (ANAT) la încheierea sezonului estival 2015. România este o țară sigură și poate atrage mulți turiști, dar nu știe să se promoveze, a declarat președintele Asociației Patronale Mamaia, Nicolae Bucovală, cu prilejul Bursei de turism Litoral. De altfel, conjunctura internațională agitată din Grecia, Bulgaria, Turcia și Ucraina a influențat pozitiv numărul de turiști care au ajuns pe litoralul românesc în vara lui 2015. ”2015 a fost cel mai bun an din punctul de vedere al realizărilor și al cifrelor de cazare. Am avut o creștere cu 15 - 20%, ce nu s-a mai întâmplat din 2008”, a declarat președintele FPTR, Mohammad Murad. După creșterea înregistrată în acest an, agențiile de turism au mari așteptări pentru 2016. ”Litoralul românesc este o destinație turistică, turiștii au încredere să cumpere vacanțe pe litoral, și face cu succes concurență Bulgariei, Turciei sau Greciei”, a declarat președintele ANAT, Aurelian Marin.

MÂNCAREA ROMÂNEASCĂ, LA MARE CĂUTARE Dacă turiștii români au ales litoralul nostru încurajați și de serviciile mai bune din ultimii ani, dar și de investițiile care au avut loc mai ales pentru zona de sud a litoralului, străinii apreciază mâncarea românească și bazele noastre de tratament. ”Turiștii străini apreciază mult și mâncarea românească. La mine, în hotel, la all-inclusive, servesc ardei umpluți, sarmale, mici, nu mă fandosesc cu paste. Avem și câte ceva din meniurile internaționale, desigur. Ți-e mai mare dragul să vezi franțuzoaicele cum mănâncă sărmăluțele noastre. Și micii. Avem însă nevoie de autorități, măcar să ne lase pe noi să facem investiții în acele baze de tratament care aduceau, înainte de 1990 mulți turiști în România, iar acum sunt în paragină. Ar trebui să luăm ceea ce a fost bun în comunism și să ducem mai departe cu viziunea noastră de acum, cu economia de piață”, a spus Bucovală. Pentru litoral, în prezent, piețele-țintă de atragere de turiști sunt Franța, Germania, Polonia, Cehia, Ungaria, Slovacia. Totuși, investitorii spun că au nevoie de sprijinul autorităților centrale și locale pentru ca turismul să își valorifice adevăratul potențial.