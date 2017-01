România, pe locul 126 într-un clasament al mortalităţii infantile

Rata mortalităţii la copiii sub cinci ani a fost, în România, în 2007, de 15 la mia de nou-născuţi, procent care plasează ţara noastră pe locul 126 într-un clasament de 191 de ţări realizat de UNICEF (The United Nations Children\'s Fund), care subliniază riscurile pentru femeile însărcinate şi nou-născuţi din ţările în curs de dezvoltare. Potrivit raportului “Starea copiilor lumii”, realizat de UNICEF şi publicat ieri, la Johannesburg, în fruntea clasamentului se află Sierra Leone, cu 262 de decese la 1.000 de născuţi-vii, iar la polul opus se află Suedia, cu trei decese la mia de născuţi-vii. România se află pe locul 126 în acest clasament, alături de ţări precum Albania, Mauritius, Qatar şi Vietnam. În România, rata mortalităţii la copiii sub cinci ani în 1990 era la 32 la mia de nou-născuţi. În 2007, rata mortalităţii la copiii sub cinci ani a fost în România de 15 la mia de nou-născuţi. Majoritatea copiilor mor în primul an de viaţă, rata mortalităţii infantile la copiii sub un an fiind de 13 la mia de nou-născuţi în 2007. Rata mortalităţii materne a fost de 15 decese la 100.000 de născuţi-vii, potrivit datelor raportate de autorităţi în perioada 2000 - 2007. Conform datelor, femeile din ţările cel mai puţin dezvoltate sînt expuse la un risc de deces în timpul naşterii unui copil sau din cauza unor complicaţii legate de sarcină de 300 de ori mai mare decît în cazul femeilor din ţările dezvoltate. În acelaşi timp, riscul de deces survenit în timpul primei luni de viaţă în cazul unui copil care se naşte într-o ţară în curs de dezvoltare este de aproape 14 ori mai mare decît în cazul unui copil născut într-o ţară dezvoltată. „În fiecare an, peste jumătate de milion de femei mor din cauza complicaţiilor apărute în timpul sarcinii sau la naştere, printre care se numără şi 70.000 de fete cu vîrste cuprinse între 15 şi 19 ani”, a declarat directorul executiv al UNICEF, Ann Veneman. “Se estimează că, din 1990 pînă în prezent, zece milioane de femei au decedat din cauza complicaţiilor apărute în timpul sarcinii şi la naştere”, a continuat aceasta. Atît mamele, cît şi nou-născuţii sînt vulnerabili în primele zile şi săptămîni de după naştere, care reprezintă o perioadă critică, în care sînt necesare intervenţii precum vizitele post-natale, igiena corespunzătoare şi consiliere cu privire la semnele care indică pericolele pentru sănătatea mamei şi a nou-născutului, arată autorii raportului. Totodată, raportul notează că numeroase ţări în curs de dezvoltare au reuşit, în ultimii ani, să crească rata de supravieţuire a copiilor, însă s-au obţinut mai puţine rezultate în ceea ce priveşte reducerea mortalităţii materne. Niger şi Malawi, de exemplu, au reuşit să reducă aproape la jumătate rata mortalităţii copiilor sub cinci ani între 1990 şi 2007. În Indonezia, rata mortalităţii copiilor sub cinci ani a înregistrat o scădere pînă la aproape o treime din rata raportată în 1990, în timp ce în Bangladesh această rată a fost redusă cu peste jumătate. În timp ce rata de supravieţuire a copiilor de sub cinci ani este în curs de ameliorare la nivel mondial, riscurile la care sînt expuşi nou-născuţii în primele 28 de zile de viaţă prezintă în continuare un nivel inacceptabil de ridicat în multe ţări. O femeie dintr-o ţară aflată în curs de dezvoltare prezintă un risc de deces matern pe parcursul vieţii de unu la 76, spre deosebire de o probabilitate de unu la 8.000 în cazul femeilor din ţările dezvoltate. La nivel mondial, aproximativ 99% din decesele înregistrate în timpul sarcinii sau din cauza complicaţiilor se înregistrează în ţările în curs de dezvoltare, unde naşterea unui copil reprezintă în continuare unul dintre cele mai mari riscuri de sănătate pentru femei. Majoritatea deceselor se înregistrează în Africa şi Asia, unde rata ridicată a fertilităţii, lipsa personalului calificat şi sistemele sanitare defectuoase reprezintă o adevărată tragedie pentru multe femei tinere. Primele zece ţări cu cel mai ridicat risc de deces matern pe parcursul vieţii sînt Niger, Afganistan, Sierra Leone, Ciad, Angola, Liberia, Somalia, Republica Democrată Congo, Guinea-Bissau şi Mali. Pentru a reduce mortalitatea maternă şi cea infantilă, autorii raportului recomandă oferirea de servicii de bază prin intermediul sistemelor sanitare care să integreze asistenţa la domiciliu, cea comunitară, socială şi cea din centrele specializate.