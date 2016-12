România, pe locul 26 în clasamentul FIFA

Naționala de fotbal a României, pregătită de Victor Pițurcă, a urcat o poziţie şi ocupă locul 26, cu 837 de puncte, în clasamentul FIFA dat publicității ieri de forul mondial, în timp ce Ungaria, viitoarea adversară a tricolorilor în preliminariile Campionatului European din 2016, a coborât 20 de poziții în clasament. Ungaria se află în acest moment pe locul 54, cu 548 de puncte. România va întâlni Ungaria, la 11 octombrie, pe Arena Naţională din București. Celelalte adversare ale României din preliminariile EURO 2016 ocupă următoarele poziţii în clasamentul FIFA: Grecia - locul 14 (în coborâre cu o poziţie - 1.052p), Finlanda - 65 (în coborâre cu zece poziţii - 498p), Irlanda de Nord - 71 (în urcare cu 24 de locuri - 435p) şi Insulele Feroe - 179 (în urcare cu patru poziţii - 67p).

Selecţionata Germaniei se menţine pe prima poziţie în această ierarhie, urmată de Argentina şi Columbia, care a depăşit Olanda. Primele zece locuri în clasamentul FIFA sunt ocupate de următoarele reprezentative: 1. Germania 1.765p, 2. Argentina 1.631p, 3. Columbia 1.488p, 4. Olanda 1.456p, 5. Belgia 1.444p, 6. Brazilia 1.291p, 7. Uruguay 1.243p, 8. Spania 1.228p, 9. Franţa 1.202p, 10. Elveţia 1.175p.

UNGARIA ARE UN NOU SELECȚIONER. Selecţionerul Ungariei, Attila Pinter, a fost demis de Federaţia Maghiară de Fotbal, în urma rezultatelor slabe înregistrate de prima reprezentativă, el fiind înlocuit de Pal Dardai, care va fi interimar la meciurile din acest an, inclusiv la cel cu România, informează forul ungar. În vârstă de 38 de ani, Dardai se află la prima experienţă ca antrenor. El a evoluat 14 ani ca jucător la Hertha Berlin şi are 61 de selecţii în naţională. Pinter fusese numit în funcţie la 19 decembrie 2013 şi, sub conducerea sa, Ungaria a înregistrat două victorii, un egal şi două înfrângeri. Ultimul eşec a fost la începutul acestei luni, în singurul meci oficial cu Pinter pe bancă, scor 1-2, pe teren propriu, cu Irlanda de Nord, în Grupa F a preliminariilor EURO 2016, din care face parte şi România.