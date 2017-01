România, pe locul 45 din 70, pe scara dezvoltării informatice

România ocupă locul 45 din 70 de ţări participante la un studiu care evidenţiază dezvoltarea societăţii informatice. Ţara noastră se situează pe ultimele poziţii în rîndul statelor central şi est europene care au aderat la UE în 2004 şi 2007, se arată într-un top realizat de Economist Intelligence Unit (EIU). Gradul de dezvoltare a societăţii informatice evaluează calitatea sistemelor informatice şi de comunicaţii dintr-un stat, infrastructura IT, precum şi posibilitatea ca autorităţile şi consumatorii să poată utiliza noile tehnologii. \"În cercetarea noastră am identificat trei grupuri de ţări - liderii stabiliţi deja, ţări care adoptă rapid noile standarde şi state care au intrat mai tîrziu în top. Aceste grupuri au rămas relativ constante, însă cele mai impresionante îmbunătăţiri au fost înregistrate de către ultimii intraţi, ţări ca Tailanda, Peru şi România, care au urcat cu pînă la 17 locuri în top în perioada 2001-2008\", se spune în studiul EIU. Locul ocupat de România în 2008 este similar cu cel din 2007, însă punctajul obţinut a crescut de la 5,32 puncte anul trecut, la 5,46 de puncte în 2008. România a obţinut cel mai bun punctaj - de 6,57 puncte - la categoria mediu de afaceri, iar pentru cadrul legal din sectorul digital i-au fost alocate 6,3 puncte. Cel mai slab punctaj - de 4,7 puncte - a fost obţinut de gradul de conectare a populaţiei şi firmelor la Internet. EIU a mai acordat României 5,47 de puncte pentru mediul social şi cultural, 5,25 de puncte pentru politicile guvernamentale din domeniul IT şi 5,2 puncte pentru utilizarea efectivă a Internetului de firme şi populaţie. Dintre statele care au aderat la UE în 2004 şi 2007, România se plasează doar înaintea Bulgariei, ţară situată pe locul 48.