România, pe locul 56 în clasamentul condiţiilor de afaceri

Dacă România era cunoscută cu mulţi ani în urmă ca grânarul Europei sau pentru destinaţiile turistice extraordinare, în ultimii ani, ţara noastră a început să fie cunoscută şi recunoscută pentru problemele pe care le fac locuitorii ei în străinătate, iar, de curând, pentru măsurile austere ucigătoare luate de guvernanţi. Tot din acest ultim motiv, România a coborât în acest an cu o poziţie, până pe locul 56, într-un top al 183 de ţări, privind condiţiile de afaceri realizat de Banca Mondială (BM), fiind depăşită, printre altele, de Kîrgîstan, Botswana, Bulgaria sau Peru. „Uşurinţa de a face afaceri“, după cum este rezumat setul de criterii în baza cărora a fost efectuat clasamentul, plasează România sub ţările baltice, Macedonia, Armenia, Azerbaidjan sau Tunisia. Pe de altă parte, ca să ne simţim măcar puţin bine, ar trebui să spunem că România surclasează economii puternice şi/sau dezvoltate în topul „Doing Business 2011“, precum Cehia, Turcia, Polonia, China, Italia, Grecia, Rusia, Brazilia sau India. Principalul factor pozitiv care susţine poziţia României în clasamentul din acest an este simplificarea insolvenţei firmelor şi a procedurilor prin care se pot obţine permisele de construcţie. Pe de altă parte, cel mai important factor negativ pentru mediul de afaceri românesc este considerat impozitul minim, care a fost eliminat de Guvern de la începutul lunii octombrie. Raportul se bazează pe date colectate în vară, volumul mare de informaţii împiedicând instituţia să actualizeze „la zi“ situaţia din fiecare ţară. Din raportul BM reiese că impozitul minim este, de altfel, principalul motiv al coborârii României în top.