România, pe locul 63 din 179 după indicele libertăţii economice

Indicele libertăţii economice calculat anual de Heritage Foundation s-a îmbunătăţit pentru România cu un punct în 2010, la cota 64,2, plasând economia românească pe locul 63 din cele 179 de ţări incluse în clasament. România împarte locul 63 cu Franţa, care are acelaşi punctaj, şi este încadrată de Portugalia (64,4) şi Arabia Saudită (64,1). Indicele libertăţii economice plasează România mai sus în clasament decât state precum Tailanda, Turcia, Polonia (singura economie europeană care nu a intrat în recesiune), Africa de Sud, Grecia, Italia, Bulgaria, Croaţia, Egipt, Brazilia, India, China, Rusia sau Argentina, însă economia românească este devansată în top, pe lângă majoritatea economiilor dezvoltate din Vest, şi de state precum Georgia, Botswana, Uruguay, Cehia, Slovacia, Ungaria, Letonia, Slovenia, Israel, Columbia, Panama, Trinidad Tobago sau Jamaica. Indicele este calculat după zece criterii. România a înregistrat îmbunătăţiri pentru cinci dintre acestea, patru s-au înrăutăţit, iar unul a stagnat faţă de 2009, se arată în raportul Heritage Foundation. Libertatea comercială, libertatea de a investi, drepturile de proprietate, libertatea faţă de corupţie şi libertatea muncii s-au îmbunătăţit în România în acest an, libertatea financiară are un scor similar cu cel din 2009, iar libertatea de afaceri, libertatea fiscală, cheltuielile publice şi libertatea monetară au scoruri uşor sub cele de anul trecut.