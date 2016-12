România, pe locul 92 în clasamentul anual al libertăţii presei

România are presă parţial liberă, aflîndu-se pe locul 92 în clasamentul anual al libertăţii presei realizat de Freedom House, la egalitate cu Ecuador, Panama şi Peru, după Cehia, Ungaria, Bulgaria, Serbia şi Croaţia, dar înaintea Albaniei, Macedoniei, Ucrainei şi Republicii Moldova. Potrivit raportului \"Freedom of the Press 2009\", realizat de Freedom House şi ale cărui rezultate au fost date publicităţii la Washington, statele în care presa se bucură de cea mai mare libertate de exprimare şi care ocupă primele poziţii în clasamentul organizaţiei sînt: Islanda, Finlanda, Norvegia, Danemarca, Suedia, Belgia, Luxemburg, Andorra, Olanda şi Elveţia. Jurnaliştii s-au confruntat cu condiţii dificile de lucru pe parcursul lui 2008, libertatea presei degradîndu-se pentru al şaptelea an consecutiv şi afectînd toate regiunile lumii, potrivit raportului media anual al Freedom House, se arată într-un material publicat pe site-ul organizaţiei. Potrivit studiului, în anul care a trecut, presa a avut de două ori mai multe pierderi decît progrese, o îngrijorare sporită generînd declinul şi stagnarea înregistrate în Asia de Est. În timp ce părţi ale Asiei de Sud şi Africii au făcut progrese, cîştigurile obţinute pe plan internaţional de jurnalişti în ceea ce priveşte libertatea presei au fost umbrite de campaniile de intimidare orientate împotriva instituţiilor media independente, în special pe teritoriul fostei Uniuni Sovietice, în Orientul Mijlociu şi Africa de Nord. Cu toate acestea, raportul menţionează şi existenţa unor îmbunătăţiri remarcabile în ceea ce priveşte libertatea presei, în condiţiile în care presa din Insulele Maldive a evoluat de la statutul \"parţial liberă\" după adoptarea unei noi Constituţii prin care se protejează libertatea de exprimare şi după eliberarea unui jurnalist cunoscut, condamnat anterior la închisoare pe viaţă. Din cele 195 de state şi teritorii pe care le acoperă studiul, presa din 70 (36%) este considerată \"liberă\", cea din 61 (31%) este \"parţial liberă\" şi instituţiile media din alte 64 de ţări (33%) au fost încadrate în categoria celor care nu au libertate de exprimare. Rezultatele studiului de anul acesta arată un uşor declin comparativ cu studiul din 2008, cînd presa din 72 de ţări era considerată liberă, cea din 59 de state - parţial liberă şi cea din 64 de ţări lipsită de libertate de exprimare. Statele care au obţinut cele mai scăzute ratinguri în ceea ce priveşte libertatea de exprimare sînt: Burma, Cuba, Eritreea, Libia, Coreea de Nord şi Turkmenistan. Studiul a stabilit că nivelul libertăţii presei din aceste state a stagnat în 2008, în pofida speranţelor că noile media ar putea oferi o mai mare libertate de exprimare presei din aceste ţări.