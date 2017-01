România, pe locul I ca număr de bolnavi de cancer de col uterin

Ţara noastră ocupă de cîteva decenii locul întîi ca număr de bolnavi de cancer de col uterin, iar anul acesta participă pentru prima dată la campania europeană de prevenire a acestei patologii. Săptămîna Europeană pentru Prevenţia Cancerului de Col Uterin este prima iniţiativă de sănătate publică paneuropeană destinată să ofere o mai bună înţelegere a acestei afecţiuni care, anual, ia sute de mii de vieţi din întreaga lume, a cauzelor şi a felului în care poate fi prevenită. Specialiştii susţin că în Europa, la fiecare 18 minute, o femeie moare din cauza cancerului de col uterin, 60.000 de cazuri noi sînt diagnosticate anual şi 30.000 de femei mor în fiecare an, în urma complicaţiilor acestei afecţiuni. Este al doilea cancer ca frecvenţă în rîndul femeilor sub 45 de ani din întreaga lume. Fiecare femeie activă sexual este expusă riscului de contaminare cu tulpini ale virusului HPV (papilomavirusul uman). De asemenea, 80% din femeile active sexual ar putea să se infecteze cu virusul HPV pe parcursul vieţii lor. Această maladie are un potenţial mare de prevenţie şi tratare. Cancerul de col uterin nu este ereditar, fiind cauzat de anumite tulpini oncogene ale virusului HPV. Controlul periodic reprezintă cea mai eficientă metodă de depistare a cancerului de col uterin în fază incipientă, acesta putînd fi astfel tratat, cu şanse mari de vindecare. Principalele obiective ale primei Săptămîni Europene de Prevenţie a Cancerului de Col Uterin vizează informarea femeilor despre cauzele cancerului de col uterin, încurajarea femeilor să discute cu medicul personal despre afecţiune, să ceară informaţii detaliate despre controlul periodic şi despre serviciile medicale de care pot beneficia, cît şi încurajarea femeilor să facă anual testul Papanicolau.