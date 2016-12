România, pe locul V în UE după declinul PIB-ului în primul trimestru

Institutul Naţional de Statistică (INS) a publicat, la sfîrşitul săptămînii trecute, raportul asupra evoluţiei PIB din care reiese că economia s-a contractat cu 6,4% în primul trimestru, comparativ cu perioada similară a anului trecut, respectiv cu 2,6% faţă de ultimele trei luni din 2008. În acelaşi timp, economia a intrat în recesiune tehnică deoarece PIB-ul a scăzut, ajustat sezonier, două trimestre consecutiv, comparativ cu trimestrele respective anterioare. Pornind de la aceste date şi coroborat cu date similare ale altor ţări din UE, Eurostat a întocmit un clasament al PIB-ului. România s-a clasat pe poziţia a cincea din UE, cele mai mari comprimări ale economiei înregistrîndu-se în Letonia (18,6%), Estonia (15,6%) şi Lituania (10%). Cu o treaptă în faţa României s-a clasat Germania, care a suferit un declin economic de 6,9%. Economia statelor din blocul comunitar a coborît cu 4,4% în primele trei luni din 2009, în timp ce Produsul Intern Brut (PIB) al celor 16 economii din zona euro s-a diminuat cu 4,6%, mai arată Eurostat. Din cele 18 state membre ale UE pentru care biroul european de statistică a publicat date, PIB-ul a scăzut în 17, singura excepţie fiind Cipru, cu o creştere economică de 1,6% în ianuarie - martie 2009 faţă de aceeaşi perioadă din 2008. Danemarca, Irlanda, Grecia, Luxemburg, Malta, Polonia, Slovenia, Finlanda şi Suedia nu au transmis date privind evoluţia PIB-ului în primele trei luni din 2009. Austria şi Spania au raportat cele mai mici reduceri ale economiilor, de 2,9% fiecare. Economia UE şi cea a zonei euro au scăzut cu 2,5% în primul trimestru din 2009 faţă de trimestrul anterior. SUA a înregistrat o comprimare a PIB cu 2,6% faţă de primele trei luni din 2008 şi de 1,6% faţă de trimestrul anterior.

Corecţia PIB din trimestrul I nu va influenţa negativ leul

Performanţele economice slabe din primul trimestru nu reprezintă o surpriză şi nu vor avea un impact negativ asupra leului, iar problemele din economie se vor atenua în a doua jumătate a anului, a declarat consilierul guvernatorului BNR, Lucian Croitoru. El nu s-a arătat surprins de scăderea de 6,4% a PIB-ului din primul trimestru al acestui an şi consideră că prognoza de -4,1% prezentată de Fondul Monetar Internaţional (FMI) pentru România pe 2009 este încă valabilă, deoarece performanţele economiei se vor îmbunătăţi în a doua jumătate a anului. \"Nu este o surpriză. Dacă media va fi în jur de 4%, este clar că evoluţia trebuie să fie mai negativă acum decît în trimestrele trei şi patru\", a spus oficialul BNR. El mizează pe îmbunătăţirea productivităţii muncii, efectele acordului de finanţare externă coordonat de FMI şi un posibil impact pozitiv al unei producţii agricole bune, factori care vor atenua presiunile din economie în a doua jumătate a anului. \"Acordul cu FMI ajută, inclusiv prin faptul că oferă un sentiment de stabilitate şi încredere. Nu mă aştept la repercusiuni asupra cursului de schimb şi, dacă vom avea parte de aşa ceva, scăderea dintr-o zi va fi recuperată în ziua următoare. O mare parte a sectorului privat se aştepta la o astfel de cifră\", a mai spus Croitoru.

Contracţia economiei i-a surprins neplăcut pe analişti

Analiştii sînt surprinşi de amplitudinea declinului PIB în trimestrul I din acest an şi cred că va fi mai dificilă atingerea prognozei pentru întregul an convenită de autorităţi cu Fondul Monetar Internaţional (FMI) şi Comisia Europeană (CE). \"Noi ne-am aşteptat la 4,1%. Cifra de 6,4% este mai mult decît ne-am aşteptat. Această cifră afectează segmentul investiţional, care părea că-şi revine în ultimele două săptămîni. Se va inversa trendul. Vom avea o presiune pe curs şi pe burse, în sensul scăderii investiţiilor\", a afirmat economistul-şef al Unicredit, Rozalia Pal. Analiştii economici au prezentat pînă la publicarea datelor INS estimări de contracţie a economiei variind între 2% şi 4,1%. \"Rezultatele au fost peste aşteptările noastre şi ale pieţei şi ne gîndim să ne revizuim descendent previziunea de PIB pentru anul acesta. Industria şi serviciile au fost principalele sectoare care au determinat o asemenea contracţie a economiei, în timp ce performanţa pozitivă modestă a construcţiilor şi a agriculturii nu a reuşit să contrabalanseze evoluţia din primul trimestru, mai ales că au o pondere scăzută în formarea PIB. Devine tot mai evident că românii şi-au modificat comportamentul de consum şi se orientează către economisire\", a declarat economistul-şef al Volksbank, Melania Hăncilă. \"Mai sînt încă şanse pentru o scădere economică mai mică de 4%, însă autorităţile trebuie să ia măsuri urgente şi să demareze proiectele de investiţii şi să mărească gradul de absorţie a fondurilor europene deoarece, în condiţiile actuale, fiecare bănuţ este important şi doar un management eficient al lichidităţilor şi al cheltuielilor bugetare mai poate netezi contracţia economică\", a spus Hăncilă. Pal consideră că economia va scădea şi în următoarele trimestre, arătînd că veştile proaste nu vin doar din România. \"Cred că e o surpriză negativă nu numai pentru România, dar şi pentru alte ţări, precum Germania, care a avut o scădere economică de 3,8%. E un val de mesaje negative peste aşteptări\", a arătat Pal. Pentru acest an, Comisia Naţională de Prognoză anticipează o reducere a PIB în termeni reali de 4%, prognoza fiind similară cu estimările Fondului Monetar Internaţional (FMI) şi ale Comisiei Europene. FMI anticipează că economia românească îşi va reveni în 2011, cînd creşterea ar putea urca la 5%, susţinută de revenirea cererii interne.