România, pe locul zece în UE după suprafaţa de pădure raportată la numărul de locuitori

Peste 60.000 de hectare de teren ar putea fi împădurite în intervalul 2009 - 2011, investiţiile aferente fiind estimate la 485,6 milioane de lei, potrivit unui proiect de Hotărîre de Guvern elaborat de Ministerul Agriculturii pentru aprobarea Programului naţional de împădurire. Astfel, în acest an ar urma să fie împădurite 11.800 de hectare de teren, cu o valoare a lucrărilor estimată la 94,4 milioane de lei, urmînd ca în anii 2010 şi 2011 să fie împădurite 23.200 hectare, respectiv 25.400 hectare, care vor necesita un efort financiar de 186,4 milioane lei, respectiv 204,8 milioane lei. La nivel european, România ocupă locul 13 din punct de vedere al gradului de împădurire, situîndu-se cu 5,1 puncte procentuale sub media europeană de 32,4%. Din punct de vedere al suprafeţei de pădure raportată la numărul de locuitori, România se situează pe locul 10 la nivel european, cu 0,3 hectare/locuitor, primele locuri fiind ocupate de Finlanda, Suedia şi Norvegia. „Creşterea zonelor ocupate cu pădure cu suprafaţa de 584.400 hectare presupune un efort financiar deosebit în perioada 2009 - 2035, care se ridică la 4,82 miliarde de lei, din care 2,62 miliarde lei vor proveni de la bugetul de stat şi din Fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinaţie silvică, iar 400 milioane lei vor proveni din fonduri externe, măsura 221 din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală. În plus, 1,8 miliarde de lei vor avea ca sursă Fondul pentru mediu”, se arată în proiectul de act normativ. La această sumă trebuie adăugate cheltuielile pentru întreţinerea plantaţiilor pe o perioadă de 4-6 ani, care se ridică la circa 8,76 miliarde lei pentru întreaga perioadă 2009 - 2035.

Potrivit Ministerului Agriculturii, în acest an s-au împădurit 714 hectare de terenuri degradate, proprietate publică a statului, din care 91 hectare preluate în administrare de Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva de la Agenţia Domeniilor Statului, şi 623 ha terenuri degradate aflate în proprietatea unităţilor administrativ teritoriale şi persoanelor fizice. Totodată, Romsilva a achiziţioant în perioada 2005 - 2008 o suprafaţă totală de 1.227 hectare de terenuri agricole degradate. Proiectul de act normativ prevede ca proprietarii de terenuri degradate incluse în perimetrele de ameliorare rămîn în continuare proprietari ai acestor terenuri şi sînt scutiţi de plata taxelor şi impozitelor pe perioada cât durează ameliorarea terenurilor. În acelaşi timp, proprietarii de terenuri agricole pe care se realizează perdele forestiere de protecţie rămîn, de asemenea, proprietari ai acestor terenuri şi sînt scutiţi de la plata impozitelor şi taxelor pentru terenurile respective. În plus, ei beneficiază de o compensare pentru pierderile de venit şi de asigurarea administrării perdelelor forestiere de către Romsilva. În prezent se realizează studii de fundamentare a necesităţii înfiinţării perdelelor forestiere de protecţie pentru judeţele Constanţa şi Tulcea, Mehedinţi, Dolj, Olt, Teleorman, Ilfov.