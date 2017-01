România, pe penultimul loc în UE la preţurile alimentelor

România se plasează pe penultimul loc în Uniunea Europeană în funcţie de nivelul preţurilor alimentelor şi băuturilor nealcoolice din 2009, acestea fiind cu 34% sub media UE, potrivit unui studiu al Eurostat. Preţurile de anul trecut ale pâinii şi cerealelor sunt cu 39% sub media Uniunii, nivel care conferă României antepenultimul loc în UE, înaintea Bulgariei (48% sub media UE) şi Poloniei (42% din media UE). Prima poziţie aparţine Danemarcei (46% peste media UE). În funcţie de preţul cărnii, România ocupă penultima poziţie, cu un nivel cu 42% sub preţul mediu din spaţiul comunitar, după Bulgaria (41% sub medie) şi înaintea Poloniei (cu 44% mai mici decât media). Liderul clasamentului este tot Danemarca (31% peste medie). În schimb, preţurile de anul trecut la lapte, brânză şi ouă sunt mai apropiate de media UE (cu 7% sub aceasta). În funcţie de acest indicator, ultimul loc în UE este ocupat de Polonia (37% sub medie). Pe primul loc se plasează Cipru şi Irlanda (preţuri cu 37% peste media UE). Cele mai mari preţuri la alimente şi băuturi nealcooloce sunt în Danemarca (39% peste medie), iar cele mai mici se observă la Polonia (36 sub media europeană). Totodată, România ocupă penultima poziţie după nivelul preţurilor la tutun, cu 53% sub media europeană, depăşind doar Bulgaria (54% din medie). De asemenea, România a avut, în 2009, cele mai mici preţuri la băuturi alcoolice, acestea fiind cu 30% mai reduse faţă de media Uniunii. Anul trecut, nivelul preţurilor unui coş comparabil de alimente şi băuturi nealcoolice a fost de aproape două ori mai mare în statele cele mai scumpe din UE decât în ţările cele mai ieftine, notează Eurostat. Nivelurile comparative ale preţurilor sunt exprimate în forma indicilor nivelurilor preţurilor, menţionează biroul de statistică al UE. Aceşti indici sunt calculaţi împărţind paritatea puterii de cumpărare dintr-un stat la cursul mediu anual de schimb al monedei naţionale faţă de euro.