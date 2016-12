România, pe primele locuri din UE la porumb şi grâu

România este pe primul loc în UE din punctul de vedere al suprafeţei cultivate cu porumb, însă este departe de prima poziţie în ceea ce primeşte randamentul la hectar, a declarat, vineri, ministrul Agriculturii, Daniel Constantin, la conferinţa "MEDIAFAX Talks about Agriculture". "Randamentul este încă scăzut în România, iar cel mai elocvent exemplu este porumbul. Şi la porumb, şi la floarea-soarelui, România este pe primele două locuri în UE vis-a-vis de suprafaţa cultivată şi la producţie", a spus ministrul.

Producția de grâu din acest an se cifrează la 7,37 milioane de tone, fapt ce plasează România, pentru al doilea an consecutiv, pe primele locuri în rândul țărilor din Europa, a declarat, vineri, vicepremierul Daniel Constantin, ministru al Agriculturii și Dezvoltării Rurale, într-o conferință de specialitate. „Producția agricolă este bună și plasează România pe primele locuri în rândul țărilor din Europa. Vorbim despre 7,37 milioane de tone producția de grâu în acest an, din cele peste opt milioane de tone previzionate. La rapiță avem cea mai bună producție din istoria României, dar nu la potențialul maxim pe care îl deținem. Valoarea producției este de 1.089.000 tone, echivalentul a 2,5 tone/hectar. La porumb s-a recoltat 12% din cantitatea totală, până acum. La producție, cu 2,5 milioane hectare cultivate, România este pe primul loc, dar la randament suntem departe de primul loc, din păcate. În anii trecuți, randamentul mediu la hectar a fost de 4 - 4,5 tone la hectar, în timp ce în Franța există 8 tone/hectar, iar în Belgia 11 tone/hectar”, a precizat Constantin. În ceea ce privește exporturile, ministrul Agriculturii a menționat că balanța comercială este una pozitivă după mulți ani, în primele șase luni din 2014 valoarea acestora fiind de două miliarde de euro, în creștere cu 200 de milioane de euro față de primul semestru din 2013. „Balanța României a reușit să fie pozitivă, adică am exportat mai mult decât am importat. Ar fi un lucru extraordinar și un start foarte bun pentru dezvoltarea agriculturii românești. În primele șase luni din 2013, exporturile au fost de 1,8 miliarde de euro, iar în primele șase luni din 2014 acestea au crescut cu 200 de milioane de euro, până la două miliarde de euro. Exporturile pe piețele terțe au crescut cu 75%, în 2013. Datoria noastră către fermieri este să găsim alte piețe. După stabilizarea producției, cu România pe primele locuri în UE în ultimii doi ani din punctul de vedere al producției agricole, scopul este să aducem valoare adăugată produselor noastre. E adevărat că, per total, la grâu e o altă situație, unde s-au exportat peste 6 miliarde de tone, adică mare parte din producție. Anul acesta, porumbul a fost pe primul loc la exporturi. Politica ministerului este de a reuși să aducă valoare adăugată în agricultură și asta o vom face cu fondurile puse la dispoziția agriculturii prin PNDR”, a adăugat șeful de la Agricultură. Acesta a subliniat că România, pe zona de agricultură, a fost printre primele țări care au transmis Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR), iar la începutul lunii octombrie, autoritățile române vor primi observațiile din partea Comisiei Europene (CE).