România, pe ultimul loc privind numărul mediu de gadgeturi deţinut de o famile

Un studiu global realizat de Kaspersky Lab arată că o familie obişnuită din România deţine, în medie, 2,6 dispozitive cu acces la Internet şi capabile să stocheze o cantitate ridicată de date, România ocupând ultima poziţie în acest studiu. Primul loc în studiu este ocupat de Arabia Saudită, cu o medie de 4,3 gadgeturi, urmată de Africa de Sud şi SUA, cu o medie de 4, respectiv 3,7. Studiul a fost efectuat de compania de cercetare O+K în mai multe ţări, special pentru Kaspersky Lab şi s-a desfăşurat în etape separate din 2011. Ultima etapă a avut loc în luna octombrie 2011. La studiu au participat peste 7.000 de respondenţi. PC-ul este cel mai popular echipament IT din România, 71% dintre respondenţi afirmând că deţin unul acasă, iar 16,4% dintre aceştia susţin că posedă două sau mai multe computere desktop. Şi laptop-urile sunt foarte populare printre români, 51,5% afirmă că au unul în familie, în timp ce 13,3% spun că deţin chiar două sau mai multe. Peste 40% dintre cei chestionaţi au afirmat că deţin personal un smartphone, în timp ce 9,6% dintre aceştia spun că în familia lor există două sau mai multe astfel de dispozitive. De asemenea, în privinţa tabletelor, numai 5% dintre participanţii la studiu au spus că posedă una în gospodăria lor. În total, 0,7% dintre gospodăriile din România deţin un set complet de echipamente electronice moderne (PC, laptop, smartphone şi tabletă). Toate aceste gadget-uri oferă acces la Internet şi sunt folosite pentru comerţ online, accesarea de reţele sociale, verificarea conturilor de mail şi vizualizarea de conţinut online. În acelaşi timp, fiecare astfel de echipament este expus la malware şi atacuri informatice. În 2011, Kaspersky Lab a observat o creştere dramatică a numărului de ameninţări informatice pe majoritatea platformelor de operare. De exemplu, malware-ul care ţinteşte sistemul Microsoft Windows a crescut cu 80% anul trecut, iar cel care atacă platforma Mac OS a Apple a crescut cu 35%. În acelaşi timp, sistemele de operare mobile nu au fost trecute cu vederea de către infractorii cibernetici: malware-ul pentru platforma Windows Mobile a crescut cu 13%, cel pentru Symbian cu 16%, iar numărul ameninţărilor care ţintesc Java2ME a crescut cu 160%. Sistemul de operare Android este, însă, cel mai afectat de creşterea malware-ului. La începutul lui 2011, numărul ameninţărilor care ţinteau această platformă era de câteva zeci, dar la sfârşitul anului acestea au atins 2000. Creşterea totală pentru întregul an a fost de 12.000%.