România pierde în afaceri din cauza infrastructurii

Preşedintele Camerei de Comerţ Bucureşti, Ştefan Popa, a declarat că România ar putea ajunge la afaceri de 15 miliarde dolari, în următorii cinci ani, însă lipsa legăturilor directe dintre Bucureşti şi capitalele din ţările Europei de Sud-Est şi Balcanii de Vest împiedică atingerea acestui nivel. Un studiu publicat de Programul Naţiunilor Unite Pentru Dezvoltare (PNUD) estimează un potenţial de afaceri de 42 miliarde dolari, cu 32 de miliarde dolari mai mult faţă de volumul actual, pentru întreprinderile româneşti în regiunea de cooperare economică a Bazinului Mării Negre, în special în domeniul exportului şi al serviciilor. "România are un potenţial de numai 5 miliarde dolari, avînd în vedere condiţiile actuale ale ţării", a declarat Ştefan Popa, adăugînd: "Am făcut o analiză riguroasă a oportunităţilor şi necesităţilor din domeniul comunicaţiei şi energiei între cele nouă ţări membre ale regiunii de cooperare economică a Bazinului Mării Negre şi am constatat că, în prezent, nu există nici măcar zboruri directe de avion între multe din capitalele lor." El a oferit exemplul lipsei de legături terestre şi aeriene între Bucureşti şi Belgrad, Zagreb sau Skopje. "În aceste condiţii, pentru un întreprinzător macedonean este foarte dificil să vină să facă afaceri în România, pentru că ar pierde 3-4 zile pe drum. În aceste condiţii, este normal să vrea să meargă la Budapesta, pentru că face cîteva ore", a explicat Popa. Scopul general al PNUD este de a sprijini creşterea economică şi dezvoltarea celor nouă ţări din regiunea Mării Negre, inclusiv Grecia şi Turcia, care vor colabora în premieră la o integrare economică mai strînsă, şi de a extinde comerţul intra-regional şi conexiunile de investiţii între ţările membre. PNUD va acţiona ca un instrument de facilitare a acestor acţiuni economice, urmînd ca firmele româneşti, asociaţiile economice şi profesionale să se organizeze într-un consorţiu. Aflat în faza de pilot, acest program oferă României un loc în primele cinci ţări care au cel mai mult de cîştigat din punct de vedere economic, din extinderea cooperării ţărilor din bazinul Mării Negre, a spus directorul programului, Giussepe Belsito. PNUD este reţeaua globală de dezvoltare a Naţiunilor Unite, care pledează pentru schimbare şi este prezent în 166 de ţări.