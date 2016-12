România pierde la CEDO pe bandă rulantă pentru condițiile din închisori

Instanţe ale Curţii Europene pentru Drepturile Omului (CEDO) au dat, marţi, câştig de cauză unor deţinuţi români. Florian K., un deţinut în vârstă de 47 de ani, a dat în judecată România la CEDO pentru că, în 2014, autorităţile penitenciare din Oradea nu i-au acordat permisie pentru a asista la înmormântarea mamei sale, potrivit Mediafax. Florian K. se află în detenţie după ce a fost condamnat în anul 2011 la 12 ani de închisoare pentru tentativă de omor. În primă instanţă, CEDO a stabilit că autorităţile penitenciare au încălcat Articolul 8 al Convenţiei Europene pentru Drepturile Omului, referitor la respectarea vieţii private şi de familie a deţinuţilor, conform Mediafax. Instanţa a stabilit că deţinutul român trebuie să primească daune de 15.000 de euro din partea statului român. Decizia poate fi contestată. Într-un alt caz, Vasilică M., în vârstă de 45 de ani, care acum este deţinut în Elveţia, a dat în judecată România pentru că, în timp ce era deţinut într-un penitenciar român, a fost filmat în celulă, printr-un sistem video de supraveghere cu circuit închis. CEDO a stabilit că deţinutului român i-a fost încălcat dreptul la viaţă privată (Articolul 8 al CEDO) şi a fost supus unor tratamente degradante (prin încălcarea Articolului 3). Românul va primi daune materiale de 3.900 de euro.

Amintim că ministrul Justiției, Raluca Prună, a suscitat numeroase controverse, după ce a recunoscut, în cadrul şedinţei plenului CSM, că a mințit la CEDO că dispune de un buget de aproape un miliard de euro pentru şapte penitenciare, deşi în realitate Guvernul nu avea această sumă în buget, argumentând că declaraţiile ''erau nişte bune intenţii''. "Ştiţi cum e, domnule judecător, ca la penitenciare, unde eu m-am dus şi am minţit la CEDO şi spun bine minţit la CEDO, că eu am crezut că dacă mi se dă o hârtie sub semnătura cuiva din statul român... Deci eu am minţit acolo spunând că noi am asigurat buget pentru şapte penitenciare a câte 150 de milioane pentru fiecare penitenciar, ergo aproape un miliard de euro, dar astea erau nişte bune intenţii, pentru că în realitate în buget noi nu avem aceşti bani. Aşa s-a întâmplat şi cu investiţiile. Pe mine nu mă costă nimic şi pe niciun ministru să facem o foaie foarte frumoasă, să spunem că ne trebuie două miliarde de euro ca noi să avem o infrastructură de top în România, dar câtă vreme nu ai acoperire în buget, lucrurile astea nu se vor întâmpla. Deci acest guvern, pe care mă simt obligată să îl apăr nu neapărat pentru că fac parte din el, acest guvern a moştenit asta, o colecţie de bune intenţii. Şi a trebuit eu să ies să spun că nu pot să fac şapte penitenciare, că nu am bani (...)", a declarat Raluca Prună în şedinţa Consiliului Superior al Magistraturii (CSM).